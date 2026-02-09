Syarikat insurans menang rayuan tolak tuntutan RM1.5 juta kemalangan Ferrari

Mahkamah Rayuan benarkan AmGeneral Insurance Bhd batal penyelesaian RM1.5 juta selepas rakaman CCTV kemalangan pada 2018 dapati kereta Ferrari itu dipandu melawan arus di Lebuhraya MEX.

PUTRAJAYA : Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa sebuah syarikat insurans berhak menolak tuntutan penyelesaian bernilai RM1.5 juta selepas mendapati pemilik diinsuranskan dan pemandu sebuah kereta Ferrari menyembunyikan fakta material, sekali gus melanggar kewajipan niat baik sepenuhnya di bawah polisi insurans.

Panel tiga hakim yang dipengerusikan oleh Hakim Choo Kah Sing mendapati Bespoke Motoring Sdn Bhd, pemilik sebuah kereta Ferrari, gagal mendedahkan bahawa Lee Koon Tong memandu melawan arus lalu lintas untuk jarak yang agak jauh sebelum kemalangan pada 5 Okt 2018.

Bespoke, dalam laporan polis, borang tuntutan dan temu bual dengan pelaras insurans, mendakwa Ferrari yang dipandu Lee mengelak sebuah kenderaan tidak dikenali di Lebuhraya MEX sebelum berpusing menghadap arah bertentangan dan dilanggar sebuah kereta Honda.

Berdasarkan versi kejadian itu, AmGeneral Insurance Bhd menawarkan penyelesaian sebanyak RM1.5 juta, namun menarik balik tawaran tersebut dua bulan kemudian selepas rakaman CCTV kemalangan itu diperoleh daripada pihak lebuh raya.

Hakim Evrol Mariette Peters berkata terdapat bukti yang jelas bahawa Bespoke, melalui Lee, gagal mematuhi kewajipan pascakontrak untuk bertindak dengan niat baik sepenuhnya.

“Kontrak insurans memerlukan standard niat baik yang tertinggi. Pihak yang diinsuranskan mesti membuat pendedahan penuh, jujur dan telus mengenai semua fakta material,” katanya ketika menyampaikan keputusan panel yang membenarkan rayuan syarikat insurans itu.

Peters berkata naratif dan ilustrasi dalam tuntutan yang dikemukakan Bespoke adalah tidak benar secara material kerana ia menggambarkan kemalangan yang berlaku serta-merta selepas Lee hilang kawalan, sedangkan rakaman CCTV menunjukkan Ferrari itu dipandu untuk jarak yang agak jauh melawan arus trafik.

“Ini merupakan fakta material yang jelas akan mempengaruhi penilaian syarikat insurans terhadap tuntutan tersebut, khususnya berkaitan tahap kecuaian atau keadaan minda pemandu. Dengan menyembunyikan perkara ini, responden (Bespoke) telah melanggar terma polisi,” katanya.

Peters berkata tawaran penyelesaian bersyarat oleh syarikat insurans itu, yang dibuat pada Februari 2019, adalah tertakluk secara jelas kepada pematuhan penuh terma polisi.

Beliau berkata penemuan kemudian mengenai salah nyata itu, yang menyentuh inti pati tuntutan, memberi hak kepada syarikat insurans untuk menarik balik tawaran tersebut dan menolak tuntutan secara keseluruhan.

Panel itu, yang turut dianggotai Hakim Aliza Sulaiman, menganugerahkan kos sebanyak RM100,000 kepada syarikat insurans berkenaan.

Peters berkata kegagalan hakim perbicaraan untuk mengambil kira fakta bahawa kereta itu dipandu melawan arus adalah satu kecuaian yang ketara serta mencerminkan salah faham terhadap prinsip undang-undang yang relevan.

Beliau berkata hakim perbicaraan juga gagal untuk mempertimbangkan dengan sewajarnya bukti keadaan yang menunjukkan ketiadaan niat baik dan penjelasan terhadap tingkah laku Lee.

Bespoke membeli kereta mewah itu pada Ogos 2018 dan menginsuranskannya pada nilai RM1.79 juta dengan syarikat insurans berkenaan.

Peguam Cyrus Das, JS Naicker dan Kishan Govindaraju mewakili syarikat insurans itu, manakala Ashok Kandiah, Mishand Pathmanathan dan Celinne Teh bertindak bagi pihak Bespoke.