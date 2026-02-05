Keadilan tak boleh dibeli, kata mahkamah selepas arah lelaki pukul isteri dipenjara

Mahkamah Rayuan mengarahkan Zamiruddin Abdul Manaf menjalani hukuman penjara 10 bulan kerana memukul isterinya di sebuah rumah di Ampang, Selangor, lima tahun lalu.

PUTRAJAYA : Mahkamah Rayuan mengarahkan seorang lelaki yang disabitkan kesalahan memukul isterinya dalam kes keganasan rumah tangga menjalani hukuman penjara 10 bulan bermula hari ini, selepas memutuskan bahawa kesalahan itu tidak boleh dikompaun.

Hakim K Muniandy berkata undang-undang mesti mengutamakan pencegahan dan perlindungan terhadap mangsa berbanding kemudahan kewangan peribadi tertuduh.

“Membenarkan keputusan menang-menang melalui pampasan kewangan sebanyak RM8,000 berisiko mewujudkan persepsi bahawa keadilan boleh dibeli dan pesalah yang kaya boleh melepaskan diri daripada liabiliti jenayah bagi keganasan rumah tangga,” katanya ketika membacakan alasan penghakiman.

Turut bersidang mendengar rayuan itu ialah Hakim Azman Abdullah selaku pengerusi panel dan Hakim Hayatul Akmal Abdul Aziz.

Dalam keputusan sebulat suara, mahkamah membenarkan rayuan pendakwaan, mengetepikan perintah kompaun yang dibenarkan Mahkamah Tinggi tahun lalu, dan mengembalikan hukuman penjara 10 bulan yang sebelum ini dijatuhkan oleh mahkamah majistret terhadap Zamiruddin Abdul Manaf.

Zamiruddin, 50, melakukan kesalahan tersebut terhadap Nazla Hamzah kira-kira 12 tengah hari pada 13 Sept 2020 di sebuah pangsapuri di Taman Kosas, Ampang, Selangor.

Muniandy berkata tertuduh menumbuk kepala mangsa, mengugutnya di hadapan seorang saksi dan menendangnya sehingga mangsa terjatuh — menunjukkan tahap keganasan yang wajar dihukum dengan penjara.

Zamiruddin, 50, didakwa menyebabkan kecederaan di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan, suatu kesalahan yang boleh dihukum penjara sehingga satu tahun, denda RM2,000, atau kedua-duanya.

Namun, kerana mangsa adalah isterinya, pertuduhan itu dinaikkan di bawah Seksyen 326A, yang menjadikan dua berdepan hukuman sehingga dua kali ganda tempoh maksimum penjara yang ditetapkan.

Muniandy berkata sebaik sahaja kesalahan itu dinaikkan, tiada sebarang penyelesaian persendirian boleh dipertimbangkan.

Panel tersebut mengarahkan bayaran kompaun RM8,000 yang sebelum ini dibayar oleh tertuduh dipulangkan dan mengeluarkan waran komital bagi hukuman penjaranya berkuat kuasa serta-merta.

Timbalan Pendakwa Raya Atiqah Abdul Karim hadir bagi pihak pendakwaan, manakala peguam Faridah Mohammad mewakili Zamiruddin.