Kerajaan Selangor digesa tangguh fi kelestarian

Persatuan Hotel Bajet & Bisnes Malaysia berkata hotel berisiko berdepan gangguan operasi, pertikaian dengan tetamu serta isu pematuhan.

PETALING JAYA : Persatuan Hotel Bajet & Bisnes Malaysia (MyBHA) menggesa kerajaan Selangor menangguhkan pelaksanaan fi kelestarian yang dikutip hotel.

Menurutnya, mereka tidak menentang cukai atau fi yang dikenakan kerajaan negeri, namun pelaksanaannya perlu dibuat secara telus, adil dan dengan persediaan mencukupi.

“Ketika ini, pengusaha hotel berlesen berdepan ketidaktentuan dan cabaran operasi ketara berikutan ketiadaan garis panduan terperinci mengenai kaedah kutipan, pelaporan dan penyaluran fi tersebut.

“Tanpa rangka kerja jelas, hotel berisiko berdepan gangguan operasi, pertikaian dengan tetamu serta isu pematuhan,” kata Presiden MyBHA, Sri Ganesh Michiel dalam kenyataan.

Beliau menggesa tempoh pengecualian minimum enam bulan untuk hotel membuat persediaan sebelum fi itu dikuatkuasakan.

Menurutnya, tempoh tersebut penting untuk hotel menaik taraf sistem, melatih kakitangan, memaklumkan tetamu serta memastikan pematuhan sepenuhnya terhadap peraturan.

Katanya, tanggungjawab itu memberi cabaran besar kepada hotel bajet dan hotel beroperasi dengan margin keuntungan kecil, sekali gus berpotensi menjejaskan kelangsungan jangka panjang perniagaan mereka.

“Ia adalah pendekatan bertanggungjawab demi melindungi kepentingan pengguna dan peniaga.”

Pada 21 Nov lalu, kerajaan Selangor mengumumkan fi kelestarian akan dikenakan ke atas pelancong bermula 1 Jan ini bagi melindungi warisan dan alam sekitar negeri itu.

Exco negeri, Ng Suee Lim dilaporkan berkata, fi antara RM2 bagi penginapan inap desa hingga RM7 bagi hotel lima bintang akan dikenakan, dengan hasil kutipan digunakan untuk tujuan pemuliharaan dan pembangunan pelancongan.