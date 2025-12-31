Selangor catat rekod kutipan hasil tertinggi RM3 bilion pada 2025

Menteri Besar Amirudin Shari berkata kejayaan itu memberi semangat untuk kerajaan negeri bekerja lebih kuat pada 2026.

PETALING JAYA : Kerajaan Selangor mencatat rekod kutipan hasil tertinggi sebanyak RM3 bilion pada 2025, kata Menteri Besar Amirudin Shari.

Amirudin berkata jumlah itu merupakan kutipan hasil tertinggi dalam sejarah Selangor.

“Terima kasih saya ucapkan kepada semua. Insya-Allah, kita akan bekerja lebih kuat agar Selangor maju lebih hebat pada 2026,” katanya dalam satu hantaran di X.

Ini merupakan tahun kedua berturut-turut Selangor memecahkan rekod kutipan hasil tertinggi.

Tahun lalu, negeri itu mencatat kutipan hasil sebanyak RM2.85 bilion, mengatasi rekod tertinggi sebelum itu sebanyak RM2.811 bilion yang dicapai pada 2017.

Pada 2024, Selangor turut merekodkan keluaran dalam negara kasar tertinggi sepanjang masa sebanyak RM432.1 bilion, yang tertinggi dalam kalangan semua negeri di Malaysia.