Pengerusi PN mesti diterima ‘melangkaui batas kaum’, kata pemimpin Bersatu

PETALING JAYA : Pengerusi Perikatan Nasional mestilah seorang tokoh yang mempunyai penerimaan melangkaui batas kaum dan latar masyarakat, tegas seorang pemimpin Bersatu.

Ketua Bersatu Negeri Sembilan, Hanifah Abu Baker, berkata pengerusi mestilah tokoh sedemikian agar PN kekal sebagai gabungan nasional yang inklusif, stabil, dan diyakini rakyat.

“Hakikatnya, dalam PN hari ini, hanya dua tokoh yang benar-benar memiliki legitimasi, pengalaman serta penerimaan menyeluruh untuk menerajui gabungan ini, iaitu Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin, dan Presiden PAS Hadi Awang,” katanya dalam kenyataan.

“Memandangkan Muhyiddin telah melepaskan jawatan pengerusi, maka Hadi merupakan pilihan paling rasional, kukuh dan berwibawa bagi memastikan kesinambungan dan kestabilan kepimpinan PN terus terpelihara.”

Nama Hadi muncul ketika satu nama mendapat sokongan terbuka daripada ketua sayap PAS dan Pemuda negeri, setakat ini.

Terdahulu hari ini, Ahli Jawatankuasa Kerja PAS Pusat, Sanusi Nor, dapat persetujuan Ketua Dewan Ulama Ahmad Yahaya sekiranya dicadangkan untuk jawatan pengerusi PN.

Terbaharu, Pemuda PAS Selangor menyatakan sokongan penuh kepada Sanusi, menegaskan “PN memerlukan kesinambungan yang lebih segar kepada rakyat dan negara”.

Di sebalik perkembangan ini, FMT mendapat pengesahan daripada Ketua Pemuda Afnan Hamimi Taib Azamudden bahawa PAS belum memuktamadkan calon untuk jawatan pengerusi PN.

“Masih dalam perbincangan,” katanya ketika dihubungi.

Kelmarin, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man mengumumkan isu jawatan pengerusi PN akan dibawa ke majlis tertinggi gabungan yang dianggotai presiden parti-parti komponen.