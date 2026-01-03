Pemimpin PAS sanjung seruan Akmal

Pemimpin PAS Ahmad Fadhli Shaari, Shahidan Kassim, dan Afnan Hamimi Taib Azamudden menyambut baik seruan dibuat Ketua Pemuda Umno Dr Akmal Saleh.

PETALING JAYA : Tiga pemimpin PAS menyambut baik seruan Dr Akmal Saleh agar Umno bekerjasama dengan parti itu demi memupuk perpaduan Melayu.

Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadhli Shaari berkata: “Nantikan kemunculan Muafakat Nasional (MN) 2.0!”, merujuk kepada pakatan politik dibentuk Umno dan PAS pada 2019.

Ahli Jawatankuasa PAS Pusat, Shahidan Kassim, berkata PAS bersedia bekerjasama dengan Umno melalui MN. “Salam pada Zahid Hamidi,” katanya merujuk kepada presiden Umno.

Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi Taib Azamudden, berkata umat Islam akan menjadi kuat sekiranya tidak berpecah, dan agenda menyatukan ummah mesti diberi keutamaan berbanding kepentingan peribadi.

“Kita buat kasi jadi!” katanya.

Akmal, yang merupakan ketua Pemuda Umno, berkata partinya dan PAS mesti berusaha ke arah menyatukan orang Melayu melalui MN, yang kemudiannya terkubur apabila PAS dan Bersatu membentuk Perikatan Nasional (PN).

Gesaan untuk bekerjasama dengan PAS itu dibuat susulan seruan Pengarah Pilihan Raya PAS Sanusi Nor untuk menghidupkan semula MN menjelang PRU akan datang.

Minggu lalu, Sanusi berkata hubungan antara PAS dan Umno adalah penting demi kestabilan politik, terutamanya di peringkat akar umbi. Seruan berkenaan senada pandangan pemimpin PAS lain yang berulang kali membangkitkan idea menghidupkan semula pakatan itu.

MN dibentuk sekitar enam tahun lalu dengan niat untuk menyatukan undi Melayu-Islam ketika Umno dan PAS berada dalam blok pembangkang susulan kemenangan Pakatan Harapan pada PRU 2018.

Pakatan tersebut terbubar selepas PAS membentuk PN bersama Bersatu sambil mendesak agar Bersatu disertakan dalam MN, yang mana perkara itu ditentang Umno.