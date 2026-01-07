36 jemaah terkandas, Motac dalam proses batal lesen pengendali pakej umrah

Terdahulu dilaporkan 36 jemaah umrah yang sebelum ini terkandas di Mekah dan Madinah selamat tiba di tanah air pagi semalam. (Gambar Reuters)

PETALING JAYA : Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (Motac) kini dalam proses memuktamadkan pembatalan lesen sebuah syarikat pengendali pakej umrah susulan insiden 36 jemaah Malaysia terkandas di Arab Saudi baru-baru ini.

Menterinya, Tiong King Sing berkata, keputusan itu diambil setelah mendapati syarikat Al Aisy Travel & Tours Sdn Bhd sudah tidak lagi beroperasi malah turut terdapat beberapa pelanggaran serius Peraturan-Peraturan Industri Pelancongan 1992.

“Motac telah menjalankan penggeledahan, merakam percakapan pihak syarikat dan jemaah yang terlibat, serta membuka kertas siasatan. Kertas syor pembatalan lesen syarikat juga sedang dimuktamadkan untuk pertimbangan pengurusan tertinggi Motac,” katanya dalam kenyataan.

Dalam pada itu, Tiong berkata, beliau telah mengarahkan pelaksanaan segera mekanisme jaminan bank sebagai syarat mandatori bagi agensi pelancongan yang menawarkan pakej umrah, selaras dengan hasrat kementerian sejak tahun lalu.

Menurutnya, langkah itu penting untuk memastikan wang jemaah sentiasa dilindungi dan pampasan dapat disalurkan tanpa kelewatan jika berlaku penipuan, kecuaian atau kegagalan agensi.

“Ini bukan beban kepada pengusaha yang jujur, sebaliknya satu tindakan tegas untuk membina sebuah ekosistem pelancongan yang selamat dan boleh dipercayai serta mengembalikan keyakinan rakyat,” katanya.

“Kejadian berulang begitu kerap sehingga menimbulkan kemarahan masyarakat. Ramai jemaah terpaksa menanggung kerugian besar dan berjuang mencari jalan pulang sendiri tanpa sebarang sokongan daripada pengusaha yang sepatutnya bertanggungjawab,” katanya.

Terdahulu dilaporkan jemaah umrah terbabit terpaksa berpindah hotel di Mekah dan Madinah beberapa kali kerana pihak agensi didakwa gagal membuat tempahan awal.

Lima daripada jemaah itu yang sepatutnya kembali ke Malaysia pada 30 Dis tidak dapat berbuat demikian berikutan tiket didakwa belum ditempah oleh pihak agensi, manakala jemaah lain yang patut pulang ke tanah air pada 3 Jan juga belum mendapat tiket.

Bagaimanapun, kesemua 36 jemaah itu akhirnya selamat tiba di tanah air pagi semalam.