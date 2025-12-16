Kerajaan dihalang guna jaminan bank RM1.87 juta sewa Black Hawk

Perjanjian sewaan helikopter Black Hawk dibatalkan Putrajaya pada 31 Okt 2024 selepas Aerotree didakwa gagal menyerahkan dua helikopter dalam tempoh enam bulan selepas menerima surat penerimaan, dan baki dua lagi dalam tempoh sembilan bulan. (Gambar Bernama)

KUALA LUMPUR : Mahkamah Tinggi membenarkan syarikat pertahanan Aerotree Defence & Services Sdn Bhd injunksi interim bagi menghalang kerajaan menggunakan jaminan bank RM1.87 juta yang berkaitan dengan perjanjian sewaan helikopter Black Hawk yang telah ditamatkan.

Hakim Arik Sanusi Yeop Johari memutuskan bahawa mahkamah tidak terikat dengan Seksyen 29 Akta Prosiding Kerajaan 1956, yang mengehadkan kuasa mahkamah dalam memberikan injunksi terhadap kerajaan dalam tindakan sivil.

“Saya berpendapat bahawa Seksyen 29 Akta Prosiding Kerajaan tidak secara ketat melarang pemberian injunksi interim. Saya berpuas hati bahawa penyelesaian sedemikian boleh diberikan,” katanya ketika membenarkan permohonan Aerotree.

Injunksi interim itu kekal berkuat kuasa sehingga pelupusan saman RM353 juta yang difailkan Aerotree terhadap kerajaan dan Kementerian Pertahanan berhubung penamatan perjanjian pajakan lima tahun bernilai RM187.5 juta melibatkan empat helikopter Black Hawk UH-60A buatan Amerika Syarikat.

Menurut saman yang difailkan melalui Messrs Hafarizam Wan dan Aisha Mubarak, Aerotree memohon mahkamah mengarahkan kerajaan meneruskan perjanjian pajakan tersebut berdasarkan surat penerimaan bertarikh 17 April 2023, atau membayar RM353 juta sebagai ganti rugi serta pampasan tambahan.

Syarikat itu juga memohon satu perisytiharan bahawa penamatan perjanjian oleh kerajaan pada 31 Okt 2024 adalah terbatal dan tidak sah.

Surat penamatan itu dikeluarkan selepas Aerotree didakwa gagal menyerahkan dua helikopter dalam tempoh enam bulan selepas menerima surat penerimaan, dan baki dua lagi dalam tempoh sembilan bulan.

Kontraktor pertahanan itu menyatakan pengubahsuaian teknikal, latihan juruterbang, serta konflik Rusia-Ukraine sebagai punca kelewatan, dan didakwa telah memohon tiga kali lanjutan sehingga 30 Okt 2024.

Peguam Hafarizam Harun mewakili Aerotree manakala Peguam Persekutuan Kanan Nik Noor Nik Kar hadir bagi pihak kerajaan.

Mahkamah menetapkan 27 Jan untuk pengurusan kes.