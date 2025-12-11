Mahkamah tolak saman 3 individu berkait tanah ahli perniagaan AS Dawood

Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan Azinal Sdn Bhd untuk membatalkan saman yang difailkan oleh responden Jannath Gani, Shahul Hameed, dan Shirin Mobrak Ahmad.

PUTRAJAYA : Sebuah syarikat pegangan pelaburan yang membeli tanah seluas 180 ekar daripada Pasla Holdings Sdn Bhd berjaya dalam rayuannya untuk membatalkan saman pertikaian pusaka yang difailkan oleh tiga individu berkaitan dengan ahli perniagaan AS Dawood.

Mahkamah Rayuan berkata ia terikat dengan keputusan Mahkamah Persekutuan pada 2022 yang memutuskan bahawa urusan Azinal Sdn Bhd merupakan transaksi komersial bona fide dengan Pasla Holdings Sdn Bhd, sebuah syarikat pemilikan aset yang diasaskan oleh Dawood, yang berasal dari India.

Hakim Azman Abdullah, yang mengetuai panel tiga hakim, berkata rayuan Azinal untuk membatalkan saman yang difailkan responden Jannath Gani, Shahul Hameed, dan Shirin Mobrak Ahmad adalah dibenarkan.

Panel tiga hakim itu, yang turut dianggotai Hakim Shahnaz Sulaiman dan hakim Mahkamah Tinggi yang dilantik, Chan Jit Li, memerintahkan setiap pihak menanggung kos masing-masing.

Peguam M Pathmanathan dan Shirin Pathmanathan mewakili Azinal manakala Ko Jie Yang dan Yap Zi Chen mewakili responden.

Dawood, yang berhijrah ke Tanah Melayu pada usia 13 tahun, meninggal dunia dengan meninggalkan empat isteri — Patama @ Amajibibi Daud Sah, Ameena Beevi, Maimoon Beevi dan Aishah Beevi — serta 20 orang anak.

Anak-anak daripada isteri keempat memfailkan saman pada 2013, mendakwa bahawa penjualan tanah kepada Azinal pada 1989 adalah tidak sah kerana harta itu dipegang secara amanah oleh Patama.

Pada Mac 2017, Mahkamah Tinggi memutuskan memihak kepada mereka, namun keputusan itu dibatalkan oleh Mahkamah Rayuan pada Oktober tahun berikutnya.

Pada 2022, Mahkamah Persekutuan mengesahkan keputusan Mahkamah Rayuan, memutuskan bahawa Dawood tidak menubuhkan satu amanah keluarga ketika membahagikan sahamnya dalam Pasla Holdings.

Mahkamah tertinggi itu juga secara konklusif memutuskan bahawa penjualan seterusnya oleh Azinal kepada Vision Wagon pada 2012 bukanlah pada nilai yang lebih rendah.

Pada 2017, para responden yang berkaitan dengan isteri kedua dan ketiga Dawood memulakan saman semasa terhadap 11 defendan, termasuk Azinal, tetapi bersetuju untuk mematuhi keputusan Mahkamah Persekutuan 2022.

Azinal kemudian memfailkan permohonan pembatalan saman pada 23 Februari 2023, namun ditolak oleh Mahkamah Tinggi.

Dalam rayuan, Mahkamah Rayuan, ketika memutuskan bantahan awal, menegaskan bahawa penolakan permohonan pembatalan tidak boleh dirayu berdasarkan pindaan kepada Seksyen 68(1)(f) Akta Mahkamah Kehakiman 1964.

Bagaimanapun, pada 9 September, Mahkamah Persekutuan membuat keputusan memihak kepada Azinal dan memerintahkan agar rayuan pembatalan itu didengar oleh Mahkamah Rayuan, yang membawa kepada prosiding semasa.