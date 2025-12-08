Mahkamah Persekutuan tolak rayuan SPR dalam kes sekat pengundi Covid-19

Mahkamah Persekutuan telah mengekalkan keputusan yang memihak kepada pengundi Skudai RK Tamileswaaran berhubung hak untuk mengundi selepas ujian kendirinya negatif Covid-19 pada hari pengundian.

PUTRAJAYA : Mahkamah Persekutuanmenolak permohonan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) untuk mendapatkan kebenaran merayu keputusan bahawa SPR bertindak secara tidak sah dengan menyekat hak seorang pengundi pada PRN Johor 2022 atas dasar sekatan kuarantin Covid-19.

Jurutera pesawat RK Tamileswaaran, seorang pengundi berdaftar di Skudai, telah mencabar keputusan SPR yang menghalangnya daripada memasuki pusat mengundi walaupun beliau menunjukkan keputusan ujian kendiri negatif pada hari pengundian.

Semakan kehakimannya ditolak oleh Mahkamah Tinggi pada 2022, namun Mahkamah Rayuan membatalkan keputusan itu awal tahun ini.

Menyampaikan keputusan sebulat suara, Ketua Hakim Negara Wan Ahmad Farid Wan Salleh, berkata tiada isu baharu yang perlu diputuskan oleh mahkamah tertinggi itu.

Wan Ahmad Farid berkata persoalan yang dibangkitkan SPR berkaitan pelbagai undang-undang persekutuan dan undang-undang kecil telah pun diputuskan dalam keputusan Mahkamah Persekutuan sebelum ini.

“Isu mengenai ganti rugi perlembagaan tidak relevan bagi permohonan kebenaran ini, kerana peguam tidak memohon kebenaran untuk menuntut ganti rugi,” katanya, sambil menambah bahawa Mahkamah Rayuan tidak memberikan sebarang ganti rugi kerana tindakan SPR didapati tidak dilakukan dengan niat jahat.

Turut bersidang bagi mendengar permohonan kebenaran itu ialah Hakim Besar Malaya Hashim Hamzah dan Hakim Nazlan Ghazali.

Tiada perintah mengenai kos dikenakan.

Dalam samannya, Tamileswaaran berkata dia telah diarahkan menjalani kuarantin di rumah selepas didapati positif Covid-19.

Pada hari pengundian, 12 Mac 2022, dia dikuarantin pada hari keenam. Walaupun ujian yang dilakukan pada 11.58 pagi menunjukkan keputusan negatif, dia tetap tidak dibenarkan masuk untuk mengundi.

Peguam New Sin Yew mewakili Tamileswaaran manakala Peguam Kanan Persekutuan Liew Horng Bin dan Al-Saifi Hashim mewakili SPR.