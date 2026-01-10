Kerajaan terjemah pertumbuhan ekonomi kepada pekerjaan, masa depan rakyat

Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata hasil usaha keras kerajaan sejak tiga tahun lalu, pasaran buruh di pelbagai sektor kekal stabil, didukung kedudukan ekonomi semakin menggalakkan. (Gambar Bernama)

KUALA LUMPUR : Kerajaan akan terus bekerja keras bagi memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada peluang pekerjaan lebih baik, pendapatan bermaruah dan masa depan lebih terjamin untuk rakyat, kata Perdana Menteri, Anwar Ibrahim.

Beliau berkata, kadar pengangguran negara pada akhir tahun lalu menurun ke paras terendah dalam tempoh 11 tahun ini.

“Pasaran buruh di pelbagai sektor pula kekal stabil, didukung kedudukan ekonomi semakin menggalakkan.

“Ini hasil usaha keras kerajaan Madani membina dan mengukuhkan semula asas negara sejak tiga tahun lalu,” katanya dalam catatan di Facebook.

Kadar pengangguran negara pada November 2025 dilaporkan mencatat penurunan ke paras terendah dalam tempoh 11 tahun pada 2.9%.

Sebelum ini, Ketua Perangkawan, Uzir Mahidin dalam kenyataan berkata, jumlah tenaga buruh meningkat 0.2% kepada 17.61 juta orang pada November 2025 berbanding 17.58 juta orang pada Oktober 2025, manakala kadar penyertaan tenaga buruh kekal 70.9%.