Aktiviti ‘keji, tak bermoral’ sudah lama diharam di kem tentera, kata Khaled

Menteri Pertahanan Khaled Nordin berkata mereka yang terlibat dalam ‘pelanggaran moral’ yang memburukkan imej angkatan tentera akan dihukum dan diberhentikan secara tidak hormat.

KUALA LUMPUR : Menteri Pertahanan Khaled Nordin hari ini berjanji akan menguatkuasakan peraturan dan disiplin secara tegas susulan dakwaan berlakunya aktiviti tidak bermoral di kem tentera, sambil menegaskan bahawa kementerian dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) sejak sekian lama telah melarang kegiatan itu.

Beliau berkata peraturan serta garis panduan yang jelas dan ketat telah ditetapkan berhubung aktiviti sosial yang dibenarkan di kem tentera.

“Panggillah apa sahaja – ‘yeye’, ‘yaya’ atau apa-apa nama lain.

“Kepada sesiapa yang terlibat dalam pelanggaran moral yang mencemarkan imej murni ATM: kami akan memastikan anda dihukum dan diberhentikan daripada perkhidmatan secara tidak terhormat,” katanya dalam perutusan Tahun Baharu di Wisma Perwira di sini.

Beliau turut menekankan penubuhan Kor Agama Angkatan Tentera (KAGAT) yang bertujuan mencegah amalan tidak bermoral dalam kalangan anggota.

“Aktiviti haram dan tidak bermoral seperti ini tidak boleh sama sekali berulang di mana-mana kem,” tambahnya.

Minggu lalu, kementerian memaklumkan ia telah mengarahkan ATM menjalankan siasatan dalaman terhadap dakwaan aktiviti tidak bermoral di kem tentera, termasuk kemasukan orang luar tanpa kebenaran bagi tujuan hiburan serta kewujudan bar mini.

Beberapa video yang tular di media sosial menunjukkan apa yang digambarkan sebagai ‘budaya hiburan’ dalam kalangan pegawai tentera, termasuk di Pangkalan Udara Subang.

Salah satu video memaparkan seorang lelaki melakukan perlakuan tidak wajar dengan seorang wanita, manakala satu lagi menunjukkan beberapa individu sedang duduk di sebuah bar.

Pada Jumaat, pihak tentera berkata mereka akan menganjurkan lebih banyak aktiviti keagamaan dan kerohanian sebagai sebahagian daripada usaha menyeluruh untuk memupuk nilai profesional serta identiti berdisiplin dan berprinsip dalam kalangan anggotanya.

Langkah itu menyusuli gesaan Pemuda PAS supaya penghayatan ajaran Islam diperkukuh dalam kalangan anggota angkatan bersenjata, susulan beberapa kontroversi yang menurutnya telah mencemarkan imej angkatan tentera.

Selain itu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dilaporkan sedang menyiasat seorang pegawai kanan berusia lingkungan 50-an yang disyaki terlibat dalam penyalahgunaan dana yang diperuntukkan bagi pembelian senjata.

Ia juga sedang menyiasat pemilik 26 syarikat yang berkaitan dengan kontrak perolehan ketenteraan yang didakwa melibatkan seorang pegawai kanan tentera.