Pengarah syarikat rugi hampir RM3 juta kena ‘scam’ tawaran kerja

Mangsa membuat bayaran ke 18 akaun bank berbeza berjumlah RM2,946,799, kata Ketua Polis Kuala Terengganu Azli Mohd Noor. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Seorang pengarah syarikat mengalami kerugian hampir RM3 juta selepas terpedaya dengan tawaran kerja di platform dalam talian.

Ketua Polis Kuala Terengganu, Azli Mohd Noor, berkata mangsa berusia 66 tahun itu membuat laporan Polis di Balai Polis Kuala Terengganu pada 11.06 pagi semalam.

Katanya, mangsa sebelum itu diperkenalkan dengan perniagaan melalui platform dalam talian oleh kenalan yang dikenalinya melalui WhatsApp pada Mei tahun lalu.

“Mangsa kemudian membuat bayaran ke 18 akaun bank berbeza bermula pada 10 Jun hingga 7 November tahun lalu, berjumlah RM2,946,799.

“Mangsa hanya menyedari ditipu selepas tidak dapat memindahkan wang dari platform berkenaan ke akaun bank miliknya,” katanya, menurut Harian Metro.

Menurutnya, mangsa kemudiannya hadir ke balai polis membuat laporan berhubung kejadian itu.

“Sumber kewangannya adalah wang simpanan sendiri dan kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan,” katanya.