Ahli politik UK pro-Palestin puji tindakan boikot rakyat Malaysia

Bekas Ahli Parlimen Buruh George Galloway berkata aktivisme di sini untuk menyokong rakyat Palestin adalah lebih kuat berbanding di banyak negara Islam. (Gambar EPA Images)

PETALING JAYA : Ahli politik Britain pro-Palestin yang kontroversi, George Galloway memuji rakyat Malaysia atas tindakan memboikot syarikat didakwa mempunyai kaitan dengan Israel, sambil mendakwa aktivisme di negara ini lebih kuat berbanding di banyak negara Islam lain.

Bekas Ahli Parlimen Parti Buruh itu berkata, berdasarkan pemerhatiannya, rangkaian popular seperti Starbucks dan McDonald’s kelihatan ‘lebih lengang’ berbanding cawangan di negara-negara Arab.

“Kebanyakan negara di dunia ini tidak seperti Malaysia, yang begitu komited terhadap isu Palestin,” kata Galloway pada satu acara di Institut Antarabangsa Pemikiran Islam Lanjutan (IAIS) Malaysia di sini.

“Saya tidak suka mengatakan perkara ini kepada anda, tetapi terdapat jauh lebih ramai orang yang duduk di Starbucks dan McDonald’s di negara-negara Islam lain berbanding di negara-negara Barat.”

Pada Januari tahun lalu, dilaporkan bahawa Berjaya Food Bhd (BFood) berdepan cabaran besar apabila boikot terhadap Starbucks Malaysia, yang tercetus susulan konflik Israel-Palestin, memberi kesan ketara terhadap operasinya, memandangkan jenama itu sebelum ini menyumbang 90% daripada hasil kumpulan tersebut.

Bagaimanapun, pengasas Kumpulan Berjaya, Vincent Tan, berkata Starbucks Malaysia mencatatkan peningkatan jualan apabila boikot terhadap cawangan-cawangannya semakin reda, yang menurutnya disumbangkan oleh pengguna yang lebih ‘realistik’.

Pada 2024, McDonald’s Malaysia mendakwa mengalami kerugian sebanyak RM6 juta, termasuk RM1.5 juta bagi kos pemberhentian pekerja.

Galloway mempertahankan gerakan ‘boikot, pelupusan pelaburan dan sekatan’ (BDS), dengan menyifatkannya sebagai tindakan yang bersifat ‘moral dan keagamaan’ oleh penyokong pro-Palestin.

“Saya tidak boleh mengatakan bahawa semua yang kita boikot akan melumpuhkan mereka (syarikat yang dikaitkan dengan Israel dan Amerika Syarikat, penyokong utamanya), tetapi itulah sahaja yang mampu kita lakukan.

“Kita tidak boleh pergi ke sana (Palestin) untuk berperang, jadi kita mesti memberikan kepada mereka (rakyat Palestin) apa yang termampu.”

Malaysia merupakan penyokong lantang terhadap Palestin.

Pada Oktober tahun lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang pentadbirannya telah menganjurkan perhimpunan solidariti bersama Palestin, berkata beliau mengadakan perbincangan dari hati ke hati dengan Donald Trump mengenai konflik di Gaza ketika presiden Amerika Syarikat (AS) itu menghadiri sidang kemuncak Asean.