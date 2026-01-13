Balu menang saman terhadap anak lelaki berkait wang insurans RM204,000

Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahawa Ang Ee Mooi adalah pemilik benefisial dana itu berikutan kematian suaminya, Chan Ah Chai dan dua anak lelaki mereka memegang amanah untuknya.

SHAH ALAM : Mahkamah Tinggi di sini memutuskan bahawa wang hasil insurans berjumlah RM204,000 yang ditinggalkan oleh seorang suami kepada balunya berusia 80 tahun adalah milik mutlak wanita itu, dengan jumlah tersebut, yang kini ditempatkan dalam empat akaun deposit tetap, dipegang secara amanah oleh anak-anak lelakinya untuk manfaatnya.

Hakim Choong Yeow Choy berkata Ang Ee Mooi, walaupun sudah lanjut usia dan kelihatan tertekan, telah memberikan keterangan yang jelas dan konsisten yang membuktikan pemilikannya terhadap wang hasil insurans AIA tersebut.

“Testimoninya kukuh ketika disoal balas,” kata hakim itu ketika membenarkan saman yang difailkan oleh Ang dan anak lelakinya, Chan Hooi Hwa, 57, sebagai plaintif.

Ibu dan anak itu memfailkan saman terhadap anak lelaki bongsunya, Chan Hooi Boon, 54, yang tuntutan balasnya sendiri ditolak.

Dalam penghakiman setebal 11 muka surat, Choong menggambarkan Ang sebagai seorang wanita di penghujung usia yang telah menjalani kehidupan yang baik.

Beliau menyatakan bahawa Ang dikurniakan tujuh orang anak serta seorang suami yang penyayang yang, semasa hayatnya, telah mengambil polisi insurans dengan menamakan Ang sebagai satu-satunya benefisiari.

“Namun, nasib mempunyai ironi tersendiri. Pada usia senjanya, dia kini berdiri di hadapan mahkamah ini dalam keadaan yang malang: terpaksa berlitigasi terhadap salah seorang daripada anaknya sendiri berhubung wang hasil polisi tersebut,” katanya.

Choong berkata beliau hanya perlu memutuskan sama ada wang yang disimpan dalam deposit tetap itu adalah milik Ang atau milik keluarga secara bersama untuk kegunaan kecemasan.

Beliau berkata plaintif telah membuktikan bahawa Ang menerima RM203,747.95 sebagai wang hasil insurans daripada AIA pada 2013 selepas kematian suaminya, Chan Ah Chai, setahun sebelum itu, seperti yang dibuktikan melalui dokumen yang tidak dipertikaikan.

Menurut hakim, plaintif juga berjaya membuktikan bahawa Ang hanya mengamanahkan pengurusan wang tersebut kepada Hooi Boon.

Hakim menolak dakwaan Hooi Boon bahawa dana tersebut merupakan tabung keluarga yang diwujudkan oleh anak-anak Ang.

“Dakwaan (Hooi Boon) bahawa beliau menyumbang wang tunai ke dalam tabung keluarga ini tidak disokong oleh sebarang resit, dokumen bank atau pengesahan bebas,” kata Choong.

Beliau menambah bahawa pengurusan dana selepas itu, termasuk pelaburan semula, pembaharuan deposit, serta penggabungan dengan sebahagian kecil wang Hooi Boon sendiri untuk memperoleh kadar faedah lebih tinggi, tidak mengubah sumber pemilikan wang tersebut.

Pengeluaran kecil yang dibuat sekali-sekala atas arahan Ang juga tidak mengubah kedudukannya sebagai pemilik benefisial.

“Oleh itu, dana tersebut merupakan wang amanah yang secara benefisialnya adalah milik plaintif pertama (Ang) dan dipegang oleh plaintif kedua (Hooi Hwa) serta defendan (Hooi Boon) sebagai pemegang amanah,” katanya.

Di mahkamah, empat daripada anak Ang menyokong versi kejadian yang dikemukakan olehnya, manakala hanya seorang kakaknya menyokong Hooi Boon.

Seorang lagi adik-beradik tidak memberi keterangan kerana berada di luar negara.

Peguam Ng Siew Hoon mewakili Ang dan Hooi Hwa, manakala Ler Lian Heng mewakili Hooi Boon.