Saifuddin beritahu Rafizi maklumat siasatan kes anak diserang tak boleh didedah

Rafizi Ramli bertanyakan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail sama ada beliau boleh mengesahkan secara terbuka maklumat tertentu disampaikan secara peribadi kepadanya berhubung penemuan siasatan pihak berkuasa terhadap dalang di sebalik serangan ke atas anaknya.

PETALING JAYA : Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail memberitahu Rafizi Ramli (PH-Pandan) bahawa beliau tidak boleh mengesahkan secara terbuka maklumat tertentu yang telah dikongsi dengannya bulan lalu mengenai siasatan terhadap dalang di sebalik serangan ke atas anak Rafizi.

Dalam jawapan bertulis Parlimen semalam, Saifuddin berkata pendedahan sedemikian boleh menjejaskan keupayaan pihak berkuasa untuk menjejaki suspek serta membahayakan keselamatan saksi-saksi utama.

“Oleh itu, permintaan anda tidak dapat dipenuhi,” kata Saifuddin.

“Kementerian memberi jaminan bahawa keadilan akan ditegakkan tanpa kompromi.

“Sebarang perkembangan lanjut yang boleh didedahkan kepada orang ramai tanpa menjejaskan siasatan akan diumumkan melalui kenyataan rasmi oleh kementerian atau pihak polis pada waktunya.”

Rafizi telah bertanya kepada Saifuddin sama ada beliau boleh mengesahkan secara terbuka maklumat tertentu yang telah disampaikan secara peribadi kepadanya pada 1 Disember mengenai dapatan siasatan pihak berkuasa terhadap dalang serangan ke atas anaknya.

Anak lelaki Rafizi yang berusia 12 tahun diserang di sebuah pusat beli-belah di Putrajaya kira-kira 2 petang pada 13 Ogos, dengan rakaman CCTV menunjukkan dua lelaki mengekori kereta isterinya dengan sebuah motosikal sebelum kejadian itu.

Anak Rafizi, yang diseret dan disuntik dengan jarum suntikan, telah dibawa ke hospital untuk rawatan dan pemeriksaan. Penyerang berjaya melarikan diri.

Bekas timbalan presiden PKR itu berkata serangan tersebut dirancang dan isterinya berkemungkinan diperhatikan oleh penyerang selama beberapa hari sebelum ia dilaksanakan.

Beliau berkata serangan itu berkemungkinan berkaitan dengan satu kes yang sedang disiasatnya, susulan pertemuannya dengan sekumpulan pemberi maklumat seminggu sebelum kejadian.

Menurut Rafizi, isterinya telah menerima satu pesanan mesej yang berbunyi: ‘Diam andai teruskan, AIDS’.

Ketua Polis Negara Khalid Ismail berkata pada Oktober lalu bahawa polis masih belum menerima laporan kimia mengenai cecair dalam jarum suntikan yang digunakan dalam serangan tersebut.