Kedudukan dalam kerajaan perpaduan, nasib Najib dijangka dominasi PAU

Perhimpunan Agung Umno kali ini jadi platform dalaman terakhir parti menjelang PRK Kinabatangan dan Lamag pada 24 Jan ini.

PETALING JAYA : Perhimpunan Agung Umno membuka tirai hari ini dengan perdebatan selama empat hari dijangka tertumpu kepada kedudukan parti dalam kerajaan perpaduan dan bekas pemimpin yang dipenjara, Najib Razak.

Memasuki tempoh empat tahun dalam kerajaan perpaduan, Umno menikmati beberapa kelebihan menerusi kerjasama itu, termasuk jawatan kanan Jemaah Menteri dan kembali berkuasa di persekutuan, walaupun prestasi lemah ketika PRU15 pada 2022.

Bagaimanapun, hubungan dengan Pakatan Harapan (PH), terutamanya DAP, terus menjadi punca perpecahan dalam kalangan ahli akar umbi parti.

Ketegangan ini bertambah apabila Ketua Pemuda Umno, Dr Akmal Saleh, menggesa parti keluar daripada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim dan menghidupkan semula Muafakat Nasional bersama PAS, satu posisi yang tegas ditolak oleh presiden parti, Zahid Hamidi.

Azmi Hassan.

Azmi Hassan dari Akademi Nusantara berkata, perdebatan mengenai peranan Umno dalam kerajaan tidak dapat dielakkan.

“Bagaimanapun, saya rasa kebanyakan perwakilan akan menyokong Zahid (dalam isu ini),” katanya.

Syaza Shukri dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) pula melihat perdebatan itu lebih kepada retorik semata-mata.

“Walaupun ahli akar umbi mungkin bersimpati dengan pendirian Akmal kerana rasa kurang selesa bekerjasama dengan DAP, budaya hierarki dalam parti bermakna keputusan Zahid kemungkinan besar dihormati,” katanya.

Syaza Shukri.

Sebaliknya, Syaza berkata perwakilan dijangka memberi tumpuan kepada isu asas, terutamanya perjuangan Umno untuk kembali relevan dan memperoleh sokongan pengundi.

Umno, yang pernah menjadi kuasa dominan dalam politik negara, masih belum dapat memulihkan keyakinan pengundi Melayu sejak kekalahan besar PRU14 pada 2018.

Walaupun mencatat sedikit kejayaan dalam PRK baru-baru ini, prestasi lemah Barisan Nasional (BN) di Sabah — hanya menang enam daripada 41 kerusi yang ditandingi — mencerminkan cabaran yang dihadapi.

Kebimbangan ini dijangka meningkat menjelang PRK Kinabatangan dan Lamag pada 24 Jan, seminggu selepas perhimpunan berakhir, menjadikan perhimpunan kali ini platform dalaman terakhir parti sebelum pengundi pergi ke peti undi.

“Sangat penting untuk mereka membincangkan prestasi dalam pilihan raya Sabah kerana ini adalah penunjuk untuk PRU akan datang,” kata Azmi.

Nasib Najib jadi dominasi lagi

Perhimpunan itu turut berlangsung dengan Najib menjalani lebih tiga tahun hukuman di penjara, dan ramai ahli akar umbi masih bersimpati terhadap bekas pemimpin itu.

Setiausaha Agung Umno, Asyraf Wajdi Dusuki, mendedahkan bahawa 104 daripada 662 usul yang dikemukakan pada perhimpunan itu adalah berkaitan Najib, termasuk yang menuntut bekas perdana menteri itu diberikan pengampunan penuh oleh Yang di-Pertuan Agong.

Namun, penganalisis meragui bahawa perwakilan akan pergi sejauh menuntut Umno keluar daripada kerajaan hanya kerana memperjuangkan nasib Najib.

Azmi beri peringatan, ia kelihatan ‘bodoh’ sekiranya perwakilan menggunakan sabitan dan hukuman penjara Najib dalam kes 1MDB dan SRC International sebagai alasan untuk keluar daripada kerajaan, kerana langkah itu bertentangan dengan kepentingan parti.

“Saya rasa isu-isu ini akan dibangkitkan hanya untuk menonjolkan rasa kecewa ahli Umno,” katanya.

Syaza pula berkata sebarang usaha untuk mendapatkan pengampunan berkemungkinan akan menjauhkan pengundi Melayu sederhana dan bukan Melayu, kerana tindakan itu hanya mencerminkan kehendak penyokong Najib, bukan sentimen umum rakyat.

Kedua-dua penganalisis juga menolak kemungkinan berlaku cabaran terhadap dua jawatan tertinggi parti, dengan ahli kelihatan berpuas hati dengan Zahid dan timbalannya, Mohamad Hasan.

“Fokus kini adalah untuk menjadikan Umno relevan semula dengan menggunakan sumber kerajaan dan semua jentera yang ada.

“Saya rasa seruan untuk pemilihan parti akan kedengaran dengan lebih kuat menjelang PRU16 apabila kita dapat menilai sama ada kepimpinan ini, dan kerjasamanya dengan PH, adalah pilihan tepat untuk Umno atau sebaliknya,” kata Syaza.