Dakwaan SUPP terima RM1 juta dari Najib, Pemuda DAP Sarawak fail laporan

Mahkamah Tinggi dapati Najib Razak bersalah atas semua 25 pertuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram dalam kes 1MDB. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Pemuda DAP Sarawak membuat laporan polis menggesa siasatan dilakukan terhadap dakwaan bahawa Parti Rakyat Bersatu Sarawak (SUPP) menerima RM1 juta daripada bekas perdana menteri, Najib Razak.

Laporan dibuat susulan gesaan Pengerusi DAP Sarawak, Chong Chieng Jen, agar pihak berkuasa menyiasat sumber dana berkenaan.

Pemuda DAP Sarawak menegaskan perkara itu mesti disiasat memandangkan Najib disabitkan bersalah oleh Mahkamah Tinggi pada 26 Disember atas semua 25 pertuduhan berkaitan kes 1MDB.

“Tindakan SUPP menerima RM1 juta daripada seorang bekas perdana menteri yang disabitkan bersalah sepenuhnya oleh mahkamah tidak boleh dijustifikasikan, mahupun dianggap sekadar ‘derma politik’ semata-mata.

“Polis dan semua agensi penguatkuasaan berkaitan mesti bertindak mengikut undang-undang secara bebas tanpa rasa takut atau pilih kasih untuk menyiasat perkara ini secara menyeluruh, mendedahkan kebenaran kepada rakyat, dan menjaga integriti landskap politik Sarawak,” menurut kenyataan.

Pemuda DAP Sarawak berkata beberapa persoalan perlu dijawab — dari mana sumber RM1 juta itu, sama ada ia melibatkan dana berkaitan 1MDB atau wang awam lain, dan sama ada ia diperoleh daripada salah guna kuasa, pengubahan wang haram, atau aktiviti haram yang lain.

“SUPP perlu beri penjelasan penuh dan telus kepada rakyat Sarawak, dan tidak berdiam diri atau cuba mengalihkan perhatian orang ramai,” katanya.

Pemuda DAP Sarawak menekankan bahawa dwistandard tidak boleh ada dalam perjuangan membasmi rasuah dan usaha ke arah politik bersih.

“Mana-mana parti politik atau individu yang terlibat dalam urusan kewangan dengan individu yang disabitkan dengan rasuah oleh mahkamah mesti tertakluk pada penelitian undang-undang dan awam sepenuhnya,” tambahnya.

Mahkamah Tinggi di Putrajaya mendapati Najib bersalah atas semua 25 pertuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram dalam kes 1MDB, selepas pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan.

Najib dalam proses merayu sabitan dan hukuman tersebut.