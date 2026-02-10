Najib sedar keadaan akaun bank, guna keluar cek, kata saksi

SRC International dan anak syarikatnya menyaman bekas perdana menteri Najib Razak bagi mendapatkan semula RM42 juta didakwa diseleweng daripada syarikat itu. (Gambar EPA Images)

KUALA LUMPUR : Mahkamah Tinggi diberitahu bahawa Najib Razak pada setiap masa menyedari keadaan akaun peribadi AmBank miliknya dan secara aktif menggunakan akaun berkenaan bagi tujuan pengeluaran cek.

Bekas pengurus perhubungan AmBank, Joanna Yu, 54, berkata ahli perniagaan dalam buruan, Low Taek Jho atau Jho Low, beberapa kali berhubung dengannya menerusi perbualan BlackBerry Messenger (BBM) bagi mendapatkan kepastian sama ada akaun bank Najib berada dalam keadaan terlebih pengeluaran.

Beliau berkata demikian ketika pemeriksaan semula oleh peguam SRC International Sdn Bhd, Kwan Will Sen, dalam saman sivil RM42 juta yang difailkan SRC bersama anak syarikatnya, Gandingan Mentari Sdn Bhd, terhadap bekas perdana menteri itu.

Kwan merujuk kepada satu mesej BBM daripada Jho Low yang berbunyi, ‘Please check if Ambank acc is overdrawn, boss said he wrote a big cheque,’ dan bertanya sama ada perkataan ‘boss’ merujuk kepada defendan.

Yu menjawab beliau percaya demikian.

Kwan: Berdasarkan pemahaman anda, perkataan ‘boss’ merujuk kepada defendan dan sebelum ini anda memberitahu hanya Najib mempunyai kuasa menandatangani sebarang cek. Oleh itu, boleh dibuat inferens bahawa defendan sedar dan bergantung kepada akaun berkenaan bagi tujuan pengeluaran cek?

Yu: Ya

Kwan: Mesej-mesej Jho Low kepada anda pada asalnya datang daripada Najib yang bertanya bagi memastikan terdapat dana mencukupi dalam akaunnya.

Yu: Ya

Beliau turut bersetuju dengan cadangan Kwan bahawa Najib pada hakikatnya mengarahkan atau meminta Jho Low menghubunginya bagi memastikan transaksi kad kredit defendan berjalan lancar.

Apabila dicadangkan bahawa keadaan itu menunjukkan Najib sepenuhnya menyedari urusan akaun terbabit dan membelanjakan perbelanjaan daripadanya, Yu sekali lagi menjawab, ‘Ya’.

Sementara itu, ketika pemeriksaan semula oleh peguam Najib, Muhammad Farhan Muhammad Shafee, Yu bersetuju bahawa sepanjang tempoh beliau bertindak sebagai pengurus perhubungan bagi akaun Najib dari 2011 hingga 2015, beliau percaya wang yang dikreditkan ke dalam akaun berkenaan adalah dana derma seperti yang diwakili oleh Jho Low.

“Ya, berdasarkan dana yang masuk, saya percaya ia adalah wang derma seperti yang diwakili oleh Jho Low, namun selepas itu saya sendiri tidak pasti; ia hanyalah deposit tunai yang dibuat di kaunter. Selain deposit tunai, kami menerima kiriman wang itu dengan niat baik berdasarkan surat sokongan yang menyatakan dana berkenaan adalah derma,” katanya.

Saman sivil yang difailkan pada 2021 oleh SRC dan Gandingan Mentari itu menuntut pengisytiharan bahawa Najib bertanggungjawab ke atas RM42 juta serta ganti rugi bagi penerimaan yang mengetahui, bantuan secara tidak jujur, salah laku dalam jawatan awam dan penyalahgunaan kuasa.

Perbicaraan di hadapan Hakim Raja Ahmad Mohzanuddin Shah Raja Mohzan bersambung esok.