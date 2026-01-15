Lelaki ditahan ugut bunuh anak 2 tahun

Ketua Polis Pasir Puteh Zaizul Rizal Zakaria berkata polis berjaya menyelamatkan mangsa dan menahan suspek yang didapati positif methamphetamine hasil ujian air kencing. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Seorang lelaki ditahan kerana dipercayai membuat ugutan bunuh terhadap anak perempuannya berusia dua tahun di jeti Jalan Pak Mayong, Tok Bali, Pasir Puteh, semalam.

Ketua Polis Pasir Puteh, Zaizul Rizal Zakaria, berkata suspek 24 tahun membawa mangsa ke tepi jeti dan dipercayai memegang serpihan botol kaca pecah, sebelum mengugut mahu membunuh anaknya.

Katanya, polis yang menerima panggilan pada 7.25 pagi Rabu berjaya menyelamatkan mangsa dan menahan suspek didapati positif methamphetamine hasil ujian air kencing.

“Punca kejadian masih dalam siasatan,” katanya menurut Harian Metro.

Beliau berkata, hasil pemeriksaan mendapati tiada kecederaan dialami mangsa, yang kemudian dirujuk ke Hospital Tengku Anis di Pasir Puteh untuk pemeriksaan lanjut dan pemantauan kesihatan.

Jelasnya, kes disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan dan suspek akan direman hari ini.

Beliau meminta orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi boleh menjejaskan siasatan.