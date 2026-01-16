Pengerusi PN: Tuan Ibrahim pertahan Dr Sam, tolak dakwaan menantu Hadi

Tuan Ibrahim Tuan Man berkata Ahmad Samsuri Mokhtar mempunyai rekod cemerlang dalam pilihan raya di Terengganu. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man menolak dakwaan kononnya parti itu akan kehilangan 37 kerusi Parlimen sekiranya Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar menerajui Perikatan Nasional (PN).

Tuan Ibrahim berkata kenyataan dibuat Ketua PAS Sungai Buloh Zaharudin Muhammad itu tidak mencerminkan pendirian parti, sebaliknya hanyalah pandangan peribadi, lapor Berita Harian.

Menurutnya, pandangan itu tidak selari dengan apa yang sebenarnya berlaku kerana di bawah kepimpinan Samsuri, PAS menunjukkan rekod cemerlang dalam pilihan raya di negeri berkenaan.

“Saya fikir itu pandangan peribadi beliau dan ia terpisah daripada realiti.

“Jika kita melihat kepada pencapaian kerajaan Terengganu di bawah kepimpinan beliau, PAS mencatatkan prestasi yang sangat memberangsangkan,” katanya.

Media melaporkan Zaharudin yang juga menantu presiden PAS Hadi Awang berkata dakwaan itu berdasarkan dapatan diperoleh daripada data dalaman parti berkenaan yang enggan didedahkannya.

Mengulas lanjut, Tuan Ibrahim berkata kenyataan itu juga harus dilihat sebagai analisis individu dan bukan pendirian rasmi parti.

“Itu adalah analisis peribadi beliau. Ia tidak mewakili PAS. Setiap orang bebas menyuarakan pandangan,” katanya.

Kerusi pengerusi PN kini kosong susulan keputusan Presiden Bersatu Muhyiddin meletak jawatan berkuat kuasa 1 Jan lalu, dipercayai akibat krisis politik di Perlis menyaksikan partinya mengambil alih tampuk pemerintahan daripada PAS.

PAS menyatakan hasrat untuk mengetuai PN dengan beberapa nama dikaitkan antaranya Awang, Tuan Ibrahim dan Samsuri.

Pelantikan itu akan dibuat pada mesyuarat tertinggi PN yang tarikhnya belum ditetapkan sekali gus menyebabkan jawatan tersebut belum diisi lebih 10 hari selepas dikosongkan.