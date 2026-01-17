Bekas wartawan hadir ke balai polis dan ditahan

Rex Tan ditahan selepas hadir ke IPD Dang Wangi.

PETALING JAYA : Bekas wartawan FMT Rex Tan ditahan polis awal pagi ini susulan soalan kontroversi dalam satu wacana awam, Isnin lalu.

Tan, 31, yang meletak jawatan pagi semalam ditahan selepas hadir ke IPD Dang Wangi.

Peguamnya Rajsurian Pillai mengesahkan Tan ditahan di bawah Seksyen 4(1) Akta Hasutan dengan siasatan difahamkan dikendali Bukit Aman, lapor Malaysiakini.

Forum bertajuk “Gaza Exposes the Complicity of International Actors” itu menampilkan ahli politik Britain, George Galloway.

Susulan kecaman meluas di media sosial, Tan tampil memohon maaf secara terbuka, menyifatkan soalannya ‘tidak disusun dengan baik’.

Dia juga mengakui gagal ‘mengambil kira kesesuaiannya dengan wacana itu’ serta dikemukakan tanpa pertimbangan mencukupi terhadap sensitiviti isu terbabit.

“Paling saya kesali tindakan menyentuh soal hubungan kaum Cina dan Melayu, sesuatu yang sama sekali tidak perlu dan tidak sepatutnya berlaku,” katanya.

Tan turut mengakui beliau gagal memenuhi tahap profesionalisme yang diharapkan daripada seorang wartawan dan merayu orang ramai tidak menyerang FMT Media serta ahli keluarganya.

“Saya juga berharap tuan-tuan dan puan-puan mengambil kira persoalan saya tidak menggunakan istilah “aparteid” dan tidak pernah bertujuan untuk menyamakan keadaan masyarakat Cina di Malaysia dengan nasib rakyat Palestin.

“Perkara ini telah saya jelaskan apabila saya diberi peluang kedua untuk bercakap, di mana saya menyatakan: “Saya sama sekali tidak berniat membandingkan keadaan semasa masyarakat Cina di Malaysia dengan nasib rakyat Palestin. Saya akui perbandingan sedemikian tidak masuk akal.”

Mengulas penahanan itu, Timbalan Pengerusi Majlis Media Malaysia Premesh Chandran berkata walaupun Tan telah melakukan kesilapan, tindakan menahan dan menahannya adalah keterlaluan.

“Beliau sudah bersedia untuk bekerjasama dengan siasatan. Penahanan tidak perlu,” katanya, sambil menyifatkan tindakan itu sebagai ‘melampau dan bersifat menghukum’.

Sebelum ini, Majlis Media Malaysia mengecam perbuatan doxing, gangguan dan ugutan terhadap wartawan susulan kecaman terhadap Tan.

FMT turut mengeluarkan permohonan maaf dengan menyatakan pihaknya tidak mengetahui hasrat wartawan berkenaan untuk mengemukakan soalan itu dan tidak menyokong kenyataan terbabit.