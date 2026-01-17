Umno mahu bentuk ‘kerjasama agung’ parti Melayu Islam

Zahid Hamidi beri jaminan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim beliau tidak mempunyai agenda untuk ‘menebuk atap’ kerajaan perpaduan.

KUALA LUMPUR : Presiden Umno Zahid Hamidi meminta ‘restu’ perwakilan untuk membentuk satu ‘gabungan besar’ yang menghimpunkan parti politik Melayu-Islam.

Berucap pada penggulungan Perhimpunan Agung Umno 2025 di Dewan Merdeka, Zahid bagaimanapun menegaskan langkah itu sama sekali tidak berniat menggugat kerajaan perpaduan sedia ada.

“Saya mohon persetujuan perwakilan untuk membentuk gabungan besar bagi menyatukan seluruh parti politik Melayu-Islam dalam satu gabungan, dengan tidak berhajat menggugat kerajaan perpaduan yang ada,” katanya.

Beliau berkata, terdapat pihak yang sudah ‘merisik dan meminang’ Umno untuk kerjasama lebih rapat, dan beliau secara terbuka menerima risikan itu dengan syarat ia tidak mengganggu kestabilan kerajaan perpaduan.

“Apa yang saya bayangkan memang ada yang merisik dan meminang. Dengan ini, risikan itu diterima secara rasmi dengan syarat tidak mengganggu kerajaan perpaduan,” katanya.

Zahid turut memberi jaminan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim beliau tidak mempunyai agenda untuk ‘menebuk atap’ kerajaan perpaduan.

“PM, jangan risau saya tiada niat atau agenda untuk tebuk atap,” katanya disambut tepukan perwakilan.

