PM lancar Rancangan Pendidikan Negara pada Selasa

PETALING JAYA : Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan melancarkan Rancangan Pendidikan Negara (RPN) 2026-2035, sebuah rancangan strategik pendidikan nasional merangkumi keseluruhan ekosistem pendidikan negara daripada peringkat sekolah hingga pendidikan tinggi.

RPN diterajui bersama oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) dan Kementerian Pendidikan (KPM) itu, akan dilancarkan perdana menteri pada 20 Jan, di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC).

KPT dan KPM dalam kenyataan bersama, memaklumkan pelancaran itu merupakan iltizam kerajaan Madani dalam memperkukuh sistem pendidikan yang bermutu, terangkum, dan berdaya saing pada peringkat global.

Menurut kenyataan itu peringkat KPT, Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia (RPTM) 2026-2035 merupakan dokumen hala tuju utama pembangunan pendidikan tinggi negara bagi tempoh 10 tahun akan datang, sebagai kesinambungan dan pengganti kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi).

“RPTM 2026-2035 dibangunkan melalui proses libat urus berskala besar, melibatkan 181 pakar tempatan dan 8,226 pihak berkepentingan, merangkumi para sarjana, tokoh akademik, Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) awam dan swasta, pihak industri serta wakil masyarakat daripada pelbagai latar belakang,” lapor Bernama memetik kenyataan itu.

KPT dan KPM memaklumkan, RPTM 2026-2035 merupakan dokumen bersifat dinamik iaitu fleksibel dan responsif terhadap perubahan landskap global serta kemajuan teknologi.

“Fokus utama pelan itu turut merangkumi pembangunan bakat pembina negara yang dipacu matlamat, berdaya tahan dan berpaksikan nilai kemanusiaan sejagat.”

Selain itu, integrasi teknologi dan kecerdasan buatan (AI), turut akan menjadi pemboleh daya dalam kurikulum dan penyelidikan bagi melahirkan pencipta teknologi masa hadapan.

Pada masa yang sama, RPTM 2026-2035 turut memfokuskan kepada keterangkuman akses, dengan usaha memperluas pendidikan tinggi serta pemerkasaan peranan Malaysia sebagai hab pendidikan tinggi dan penyelidikan serantau.

Manakala, Rancangan Pendidikan Malaysia (RPM) 2026-2035 yang diterajui KPM pula, akan menjadi rujukan asas pembangunan pendidikan dalam negara, selaras dengan Visi KPM: Pendidikan Bermutu, Insan Terdidik, Negara Sejahtera.

Rancangan itu digerakkan melalui tujuh teras strategik dan 49 prakarsa berimpak tinggi, dengan penekanan kepada peningkatan akses dan kualiti pendidikan, pembangunan potensi murid, transformasi pendidik, pemantapan prasarana dan infostruktur, tindakan bersama pihak berkepentingan serta pengukuhan kecekapan tadbir urus dan sistem penyampaian.

“Pelaksanaan RPTM 2026-2035 dan RPM 2026-2035 secara bersepadu di bawah RPN 2026-2035, mencerminkan keselarasan dasar pendidikan negara yang menyeluruh dan berfasa, bagi memastikan kesinambungan pembangunan modal insan daripada peringkat sekolah hingga pendidikan tinggi.”