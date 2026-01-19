EAIC rujuk kes ‘pasport terbang’ ke lembaga tatatertib Jabatan Imigresen

Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan berkata pegawai terbabit tidak mematuhi garis panduan dalam pengurusan kualiti dan prosedur Jabatan Imigresen.

PETALING JAYA : Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC) merujuk hasil siasatannya mengenai dakwaan aktiviti ‘pasport terbang’ di Terminal 1, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA), kepada lembaga tatatertib Jabatan Imigresen.

EAIC berkata siasatan terhadap kejadian pada pada 2 Jun 2025 itu mendapati pegawai terlibat memasukkan butiran maklumat seorang penumpang masuk ke Malaysia serta maklumat pasport di dalam sistem MyIMMs tanpa kehadiran penumpang itu di kaunter.

Tindakan pegawai itu tidak mematuhi garis panduan dalam pengurusan kualiti dan prosedur Jabatan Imigresen serta merupakan suatu salah laku di bawah perenggan 24(1)(f) Akta EAIC 2009.

EAIC memutuskan untuk merujuk hasil siasatan kepada Pihak Berkuasa Tatatertib Jabatan Imigresen dengan syor agar tindakan tatatertib diambil terhadap pegawai yang terbabit atas kesalahan tatatertib.

Kesalahan tatatertib itu adalah di bawah perenggan 4(2)(f) kerana berkelakuan tidak jujur atau tidak amanah dan perenggan 4(2)(g) iaitu tidak bertanggungjawab sebagaimana diperuntukkan di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.