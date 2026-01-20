Adun Kijal fail rayuan sabitan hasutan

Adun Kijal Razali Idris didenda RM2,000 oleh Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur selepas disabitkan bersalah mengeluarkan kenyataan berbaur hasutan ketika kempen PRK di Padang Astaka Chukai, Kemaman, Terengganu pada 10 Nov 2023.

PETALING JAYA : Adun Kijal, Razali Idris memfailkan rayuan bagi mengetepikan sabitan bersalah mengeluarkan kenyataan berbaur hasutan tiga tahun lalu.

Peguamnya, Awang Armadajaya Awang Mahmud, memaklumkan notis rayuan difailkan minggu lalu kerana anak guamnya tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah.

Pada 5 Jan lalu, Hakim Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur, Norma Ismail, mendapati Razali bersalah atas pertuduhan itu selepas beliau gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan ketika membela diri.

Hakim menjatuhkan denda RM2,000 dan turut memerintahkan Razali dipenjara tiga bulan, jika gagal membayar denda.

Razali sudah membayar denda itu.

Beliau didakwa mengeluarkan kenyataan berbaur hasutan dalam sebuah acara PRK di Padang Astaka Chukai, Kemaman, Terengganu pada 10 Nov 2023.

Beliau mempersoalkan perbezaan layanan diterima Timbalan Perdana Menteri, Zahid Hamidi dan Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, selepas Zahid dilepaskan dengan syarat daripada 47 pertuduhan rasuah.

Syed Saddiq pula dibebaskan daripada pertuduhan pecah amanah dan pengubahan wang haram tahun lalu.

Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman denda RM2,000 terhadap Razali, dengan perintah penjara tiga bulan sekiranya gagal membayar. Namun beliau telah melunaskan denda tersebut.

Awang Armadajaya menjelaskan Razali masih wakil rakyat walaupun didenda RM2,000. Beliau akan hilang kelayakan jika dijatuhkan denda lebih RM2,000 atau dihukum penjara lebih setahun.