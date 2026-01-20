Mahkamah kekal sabitan bekas pemandu e-panggilan ugut anak pastor Koh

Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan dan hukuman bekas pemandu e-panggilan kerana cuba memeras ugut RM30,000 daripada anak pastor Raymond Koh.

PUTRAJAYA : Seorang bekas pemandu e-panggilan gagal dalam rayuan terakhirnya di Mahkamah Rayuan untuk mengetepikan sabitan dan hukuman terhadapnya atas kesalahan cubaan memeras ugut RM30,000 daripada anak kepada pastor Raymond Koh.

Hakim Radzi Abdul Hamid, yang membacakan alasan ringkas keputusan sebulat suara itu, berkata Lam Chang Nam tidak terjejas dalam pembelaannya apabila pertuduhan yang dikenakan merangkumi Seksyen 511 Kanun Keseksaan bersama pertuduhan di bawah Seksyen 385, yang meliputi kesalahan cubaan memeras ugut.

Beliau berkata Seksyen 511 hanyalah peruntukan hukuman, manakala Seksyen 385 Kanun Keseksaan mentakrifkan kesalahan utama.

Radzi berkata sabitan oleh majistret perbicaraan juga selamat selepas menilai keseluruhan keterangan yang dikemukakan.

“Denda RM7,000 itu adalah munasabah memandangkan Seksyen 385 memperuntukkan hukuman penjara sehingga tujuh tahun, denda, sebatan, atau mana-mana dua daripada hukuman tersebut,” katanya.

Panel hakim dipengerusikan oleh Hakim Azman Abdullah, manakala seorang lagi panel ialah Hakim Amarjeet Singh.

Lam, 39, telah membayar denda tersebut tiga tahun lalu.

Pada 24 Mac 2023, Mahkamah Majistret Petaling Jaya mensabitkan Lam atas kesalahan cuba memeras ugut RM30,000 daripada anak Koh, yang didakwa sebagai balasan bagi pembebasan bapanya.

Mahkamah mengarahkan beliau membayar denda RM7,000 atau dipenjara selama 18 bulan jika gagal berbuat demikian.

Kesalahan itu dilakukan di sebuah pusat beli-belah di Kelana Jaya, Selangor, pada jam 9.46 malam, 6 Mac 2017.

Rayuan Lam terhadap sabitan dan hukuman tersebut telah ditolak oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 30 Mei tahun lalu, menyebabkan beliau membawa kes itu ke Mahkamah Rayuan.

Lam diwakili peguam M Manoharan manakala pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Fuad Abdul Aziz.