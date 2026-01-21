Polis buru 2 suspek rompak kedai emas di Nilai

Rakaman CCTV menunjukkan dua suspek menaiki sebuah motosikal dan bersenjatakan pistol merompak sebuah kedai emas di dalam sebuah pasar raya di Bandar Baru Nilai, malam tadi. (Gambar Facebook)

SEREMBAN : Polis sedang memburu dua lelaki warga tempatan disyaki terlibat dalam rompakan bersenjatakan pistol di sebuah kedai emas dalam sebuah pasar raya di Bandar Baru Nilai, malam ini.

Ketua Polis Nilai, Johari Yahya berkata pihaknya menerima laporan berkaitan kejadian tersebut pada kira-kira 8.30 malam.

“Berdasarkan maklumat awal, kedua-duanya bertutup muka serta memakai topi keledar dan menaiki sebuah motosikal jenis Yamaha Y15 biru. Tiada sebarang tembakan dilepaskan dan tiada kecederaan dilaporkan setakat ini.

“Ketika kejadian terdapat dua pekerja dan tiada pelanggan. Suspek menggunakan beg penghantaran Lalamove oren dan kerugian dianggarkan RM60,000,” katanya dalam kenyataan.

Beliau berkata kes disiasat mengikut Seksyen 4 Akta Senjata Api (Penalti Lebih Berat) 1971.