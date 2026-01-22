3 laporan dakwa budak autisme dikurung di taska Shah Alam

Ketua Polis Shah Alam Ramsay Embol berkata polis telah menerima beberapa rakaman kamera litar tertutup daripada pihak taska bagi tujuan siasatan. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA : Polis sedang menyiasat dakwaan seorang kanak-kanak lelaki autisme dikurung di sebuah taska swasta di Shah Alam, selepas menerima tiga laporan.

Ketua Polis Shah Alam, Ramsay Embol, berkata ibu bapa kanak-kanak terbabit turut membuat laporan.

“Siasatan awal mendapati mangsa dihantar ke taska berkenaan sejak berusia kira-kira lima tahun dan kini berumur 10 hingga 11 tahun.

“Polis juga merakam percakapan seorang pempengaruh media sosial untuk membantu siasatan kes ini,” katanya menurut Sinar Harian.

Beliau berkata, polis telah menerima beberapa rakaman kamera litar tertutup daripada pihak taska itu untuk siasatan mengikut Seksyen 31(1) Akta Kanak-kanak 2001.

Sebelum ini, media melaporkan berdasarkan video tular, beberapa pengasuh sebuah taska swasta di Shah Alam didakwa mengurung seorang kanak-kanak autisme dalam bilik stor.

Polis kemudian dilaporkan meminta pihak mempunyai maklumat berhubung video tular keadaan sebuah taska dan perbuatan penjaganya terhadap anak asuhan tampil membantu siasatan.

Pengerusi Majlis Amanah Rakyat (Mara), Asyraf Wajdi Dusuki dilaporkan berkata, siasatan terperinci akan dijalankan selepas menerima laporan daripada timbalan ketua pengarah Mara, yang dimaklumkan seorang pempengaruh terkenal, berhubung dakwaan kanak-kanak didera pengasuh sebuah taska swasta di Shah Alam.