Program daftar pelarian fokus warga Myanmar etnik Rohingya

Warga Myanmar etnik Rohingya menjadi fokus program DPP buat masa ini, kata menteri dalam negeri. (Gambar Reuters)

PETALING JAYA : Warga Myanmar etnik Rohingya kumpulan pertama yang didatakan dan disaring dalam program Dokumen Pendaftaran Pelarian (DPP). DPP merupakan dokumen rasmi Malaysia untuk pelarian di sini.

Menteri Dalam Negeri, Saifuddin Nasution Ismail, berkata program DPP buat masa ini memfokuskan proses pendataan dan saringan awal ke atas warga Myanmar etnik Rohingya yang kini ditempatkan di 16 depot tahanan imigresen dan empat Baitul Mahabbah di Malaysia Barat.

Baitul Mahabbah yang diuruskan imigresen merupakan pusat penempatan sementara bagi kanak-kanak berusia kurang 10 tahun, sehingga urusan dokumentasi bagi tujuan penghantaran pulang siap.

“Kumpulan ini akan dipindahkan secara berperingkat ke Pusat Pengasingan Khas Pelarian dan Pemohon Suaka (PPKPPS) di Bidor, Perak bagi menjalani temuduga penentuan status pelarian (PSP).

“Seramai 26 orang tahanan telah menjadi kumpulan pertama yang dipindahkan ke PPKPPS pada 9 Jan 2026 yang lalu,” katanya dalam jawapan bertulis Parlimen.

Saifuddin memaklumkan jumlah individu yang telah didatakan sehingga 31 Dis 2025 adalah seramai 4,003 orang.

Menteri menjawab pertanyaan Rodziah Ismail (PH-Ampang) berhubung tarikh DPP merekod data pelarian atau pemohon suaka secara biometric.

Mengulas lanjut, Saifuddin menerangkan Arahan Majlis Keselamatan Negara Nombor 23 (semakan 2023) menetapkan setiap imigran setelah disahkan status pelarian oleh kerajaan wajib berdaftar dengan kerajaan untuk mendapatkan DPP.

Kementerian Dalam Negeri memperkenalkan DPP sebagai mekanisme tunggal dan rasmi kerajaan dalam menguruskan pelarian, untuk memastikan keselamatan negara terjamin melalui sistem data yang lebih tersusun, sahih dan Bersepadu.

Saifuddin menerangkan kelayakan setiap individu untuk diberikan status pelarian dilaksanakan melalui dua Peringkat.

Peringkat pertama adalah penilaian oleh Jawatankuasa Penilai Status Pelarian (JPSP) yang bertanggungjawab meneliti dan membuat syor berdasarkan dapatan temuduga PSP.

Syor tersebutnya seterusnya dibawa ke Jawatankuasa Khas Penentuan Status Pelarian (JKPSP) sebagai autoriti tertinggi dalam proses penentuan status pelarian.

“Hanya individu yang disahkan sebagai pelarian oleh JKPSP diberikan pengenalan identiti pelarian yang dikenali sebagai DPP,” katanya.

“Pemegang DPP dibenarkan tinggal secara sementara di negara ini sehingga pengurusan akhir ke atas mereka dijalankan.”