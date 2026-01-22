1 lagi wakil rakyat persoal peraturan guna ruang media Parlimen

Wan Saiful Wan Jan dan Lee Chean Chung bimbang kebebasan bersuara wakil rakyat dikekang dengan peraturan guna ruang media di bangunan Parlimen. (Gambar Bernama)

KUALA LUMPUR : Seorang Ahli Parlimen mendakwa garis panduan mewajibkan wakil rakyat mendapatkan kebenaran pejabat Speaker untuk menggunakan ruang media sebagai bercanggah amalan demokrasi.

Membangkitkan perkara itu dalam persidangan Dewan Rakyat, Ahli Parlimen Tasek Gelugor Wan Saiful Wan Jan berkata beliau terkejut dengan langkah itu.

“Niatnya mungkin baik, tetapi apabila seorang Ahli Parlimen perlu meminta kebenaran menggunakan fasiliti, ia secara tidak langsung mengekang suara mewakili.

“Garis panduan ini tidak diperlukan, apatah lagi dalam konteks amalan demokrasi,” kata Wan Saiful yang kemudian diminta oleh Timbalan Speaker Ramli Nor untuk mengemukakan usul.

Wakil rakyat Perikatan Nasional (PN) itu menjadi Ahli Parlimen kedua membantah langkah itu.

Semalam, Ahli Parlimen Petaling Jaya Lee Chean Chung dari Pakatan Harapan (PH) turut menyuarakan kebimbangannya dari segi kebebasan wakil rakyat bersuara.

Sementara itu, Setiausaha Akhbar kepada Speaker Dewan Negara Shaira Amira Jamal Nasir memaklumkan kepada FMT satu sesi penerangan akan diadakan berhubung garis panduan penggunaan Pusat Media.

Menurutnya, sesi itu dijadualkan hari ini.