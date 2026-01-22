Kerajaan perkenal pelan insurans perubatan, kesihatan pada 2027

Tiada had seumur hidup dikenakan di bawah pelan ini, manakala had tahunan ditetapkan pada tahap yang memadai untuk tampung kos rawatan bagi kebanyakan penyakit umum. (Gambar Freepik)

KUALA LUMPUR : Kerajaan akan memperkenalkan pelan asas insurans perubatan dan kesihatan serta takaful (MHIT), bertujuan menyediakan perlindungan mampu milik dan mampan bagi menampung perbelanjaan penjagaan kesihatan penting, di samping membantu menangani kos perubatan swasta yang semakin meningkat.

Pelan asas MHIT ini dibentuk sebagai polisi yang menanggung bil hospital yang besar berdasarkan kos bilik kongsi, dengan pilihan diperluas untuk penjagaan pra dan pasca penghospitalan.

Ini termasuk konsultasi dan rawatan susulan di klinik pengamal perubatan am (GP), fisioterapi dan penjagaan kejururawatan di rumah.

Tiada had seumur hidup dikenakan di bawah pelan ini, manakala had tahunan ditetapkan pada tahap yang memadai untuk menampung kos rawatan bagi kebanyakan penyakit umum, yang mewakili 99% daripada bil penghospitalan. Pembaharuan perlindungan juga dijamin sehingga usia 85 tahun.

Skim tersebut diumumkan oleh Menteri Kesihatan Dzulkefly Ahmad dalam satu sidang media bersama Menteri Kewangan II Amir Hamzah Azizan dan Gabenor Bank Negara Malaysia Abdul Rasheed Ghaffour.

“Pelan ini akan melalui fasa rintis pada separuh kedua tahun ini sebelum dilancarkan sepenuhnya pada suku pertama 2027,” kata Dzulkefly.

“Rawatan berkos tinggi, termasuk rawatan kanser dan ubat-ubatan bagi pesakit dalam serta pesakit luar, akan dilindungi berdasarkan penilaian keberkesanan kos.

“Manfaat dan premium di bawah pelan asas MHIT akan diseragamkan bagi menyokong penyatuan risiko yang lebih meluas serta kemudahan mudah alih antara penanggung insurans dan pengendali takaful (ITO), selain pendekatan yang konsisten dalam penajajaminan dan penilaian tuntutan.”

Menurut Dzulkefly, pelan ini juga bertujuan dijadikan penanda aras bagi pasaran, menetapkan satu garis dasar bagi ITO untuk menambah baik penawaran MHIT serta memastikan ia selari dengan prinsip pelan asas itu.

