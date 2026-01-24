BN mendahului persaingan di Kinabatangan, Lamag

Naim Kurniawan Moktar dan Ismail Ayob mempertahankan Parlimen Kinabatangan dan DUN Lamag bagi pihak BN. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Barisan Nasional (BN) mendahului persaingan di Parlimen Kinabatangan dan DUN Lamag, menurut Setiausaha Agung Umno, Asyraf Wajdi Dusuki, berdasarkan keputusan tidak rasmi PRK.

Facebook beliau menyatakan bahawa calon Umno, Naim Kurniawan Moktar, dikatakan meraih 4,815 undi di Kinabatangan, meninggalkan pencabarnya iaitu Saddi Abdul Rahman dari Warisan dan calon Bebas, Goldam Hamid dengan kelebihan 4,777 undi.

Di Lamag pula, Ismail Ayob berada di depan Mazliwati Abdul Malek dari Warisan dengan perbezaan 538 undi.

Seramai 48,722 pengundi berdaftar untuk PRK kali ini, terdiri daripada 48,526 pengundi biasa serta 196 anggota polis dan pasangan yang mengundi lebih awal.

Setakat 3 petang, peratusan keluar mengundi dilaporkan mencapai 50.37% bagi Parlimen Kinabatangan, dan 55.16% bagi DUN Lamag.

Semua pusat mengundi ditutup pada 5.30 petang tadi.

Kerusi Kinabatangan dan Lamag sebelum ini disandang Bung Moktar Radin, yang berkhidmat selama enam penggal berturut-turut sebelum meninggal dunia pada Disember 2025.

Gabungan Rakyat Sabah (GRS) dan Perikatan Nasional (PN) tidak bertanding dalam PRK tersebut bagi menghormati legasi Bung Moktar.