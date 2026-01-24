BN pertahan DUN Lamag, perkukuh majoriti

Ismail Ayob mempertahankan dan mengukuhkan majoriti BN di DUN Lamag. (Gambar Bernama)

KINABATANGAN : Barisan Nasional (BN) berjaya mengekalkan kerusi DUN Lamag selepas calonnya, Ismail Ayob, memperoleh 5,681 majoriti undi untuk menewaskan pencabarnya, Mazliwati Abdul Malek daripada Warisan.

Keputusan itu diumumkan oleh Pegawai Pengurus PRK, Eddy Syaizul Rizam Abdullah, di pusat penjumlahan rasmi undi di Dewan Sri Lamag malam tadi.

Pertandingan satu lawan satu itu menyaksikan Ismail, atau lebih dikenali dengan nama Miha, mendapat 7,269 undi manakala Mazliwati 1,588 undi.

PRK DUN Lamag diadakan susulan kematian penyandangnya, Bung Moktar Radin, 66, pada 5 Dis lepas.

Dalam PRN Sabah ke-17 pada November lepas, Bung mempertahankan DUN Lamag untuk penggal kedua selepas memenangi saingan lima penjuru dengan majoriti 153 undi.