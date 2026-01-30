26 Feb bicara kes 7 pemain warisan

September lalu tujuh pemain warisan iaitu Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Hector Hevel, Jon Irazabal, Joao Figueiredo, Hector Hevel digantung 12 bulan oleh Fifa.

PETALING JAYA : Mahkamah Timbang Tara Sukan (CAS) akan melaksanakan pendengaran secara bersemuka untuk kes membabitkan tujuh pemain warisan negara pada 26 Feb ini.

Perkembangan itu disahkan CAS menerusi kenyataan di laman rasminya hari ini.

“CAS mengesahkan pendengaran secara bersemuka untuk prosedur berikutnya akan diadakan pada 26 Feb di ibu pejabat CAS di Lausanne, Switzerland.

“Prosedur terbabit akan digabungkan dan didengar secara bersama,” katanya menurut Berita Harian.

September lalu, tujuh pemain warisan negara iaitu Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Hector Hevel, Jon Irazabal, Joao Figueiredo, Hector Hevel digantung 12 bulan oleh Persekutuan Bolasepak Antarabangsa (Fifa) susulan isu pemalsuan dokumen.

Namun, Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM) memaklumkan CAS membenarkan permohonan penangguhan pelaksanaan (stay of execution) yang dikemukakan oleh tujuh pemain terbabit, Isnin lalu.

Keputusan CAS itu bermakna hukuman penggantungan selama 12 bulan dikenakan Fifa terhadap pemain terbabit sebelum ini ditangguhkan buat sementara waktu.

Justeru, mereka dibenarkan untuk meneruskan karier serta menyertai aktiviti berkaitan bola sepak sehingga keputusan muktamad rayuan di CAS dibuat.