Teong Kim: Hanya Al-Sultan Abdullah mampu pulihkan FAM

Lim Teong Kim berkata Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mempunyai pengalaman dan kuasa moral untuk memulihkan kredibiliti kepada FAM dan membimbing bola sepak Malaysia keluar dari krisis.

PETALING JAYA : Bintang eksport bola sepak Malaysia paling cemerlang telah bersuara dan pesanannya ditujukan terus kepada punca krisis yang menggoncang dunia sukan negara.

Lim Teong Kim menggesa Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah untuk mengambil alih pentadbiran Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM).

Menurut beliau, hanya seorang pemimpin setaraf Sultan mampu memulihkan kredibiliti sebuah organisasi yang terjerat skandal dan kemarahan orang ramai.

Bekas pemain tengah kebangsaan itu membuat gesaan itu ketika ditemu bual FMT semasa pulang ke tanah air dari Jerman untuk sambutan Tahun Baru Cina. Kini beliau membantu kelab amatur Puchheim FC, sebuah kelab kecil di pinggir Munich.

Namun, walaupun berada jauh, Teong Kim menegaskan bola sepak Malaysia kini berada pada tahap di mana jarak bukan lagi satu pilihan.

“Ini bukan tentang gelaran atau kuasa,” katanya. “Ini tentang menyelamatkan sukan ini.”

Krisis yang memerlukan lebih daripada slogan

FAM kini bergelut dengan keruntuhan tadbir urus yang menyebabkan peletakan jawatan besar-besaran jawatankuasa eksekutif dan mendapat perhatian daripada Konfederasi Bola Sepak Asia (AFC).

Kontroversi penggunaan dokumen palsu tujuh pemain warisan telah merosakkan kepercayaan di dalam dan luar negara, menjadikan persatuan itu terdedah dan kehilangan hala tuju.

Bagi Teong Kim, krisis ini tidak boleh diperbaiki dengan perubahan kosmetik atau kepimpinan yang sama dikitar semula.

“Pada saat ini ia memerlukan autoriti, bukan alasan,” katanya. “Kita tidak baiki rumah rosak dengan cat sahaja. Kita baiki struktur asas.”

Beliau percaya Al-Sultan Abdullah berada pada kedudukan unik untuk melakukannya.

Sultan Abdullah pernah menjadi presiden FAM dari 2014 hingga 2017 selepas menggantikan bapanya, Almarhum Sultan Ahmad Shah.

Beliau juga pernah berada di tahap tertinggi sukan bola sepak sebagai naib presiden AFC dan ahli kepimpinan eksekutif Fifa.

“Al-Sultan Abdullah tahu peraturan bola sepak dunia,” kata Teong Kim. “Baginda memahami bagaimana keputusan dinilai di peringkat antarabangsa, bukan hanya di peringkat tempatan. Itu lebih penting sekarang daripada sebelumnya.”

Tunku Abdul Rahman dan Sultan Ahmad Shah, dua penjaga dari era berbeza yang percaya bola sepak lebih daripada sekadar sukan, tetapi amanah negara yang dibina atas perpaduan, kredibiliti dan karakter.

Mengapa Sultan Abdullah dan mengapa sekarang

Teong Kim menggambarkan Sultan bukan sebagai figura simbolik, tetapi sebagai seorang atlet yang bekerja, mendengar, menerima pandangan berbeza dan kritik.

“Baginda tidak bersembunyi bila ada sesuatu yang tidak betul,” katanya. “Baginda mendengar. Baginda bertindak. Dan baginda bertanggungjawab.”

Semasa tempohnya di FAM, Al-Sultan Abdullah mendorong pentadbiran profesional dan membuka ruang untuk pemikiran komersial baharu.

Ia berlaku ketika bola sepak Malaysia sedang bergelut untuk mengejar standard global.

“Baginda faham bahawa bola sepak moden adalah kompleks,” kata Teong Kim. “Anda memerlukan sistem, ketelusan dan orang yang bertanggungjawab.

“Baginda akan menggunakan krisis ini untuk membina semula tadbir urus, bukan melarikan diri.”

Bagi bekas jurulatih muda Bayern Munich itu, penyelesaian tidak memerlukan tempoh berdekad.

“Baginda hanya memerlukan satu penggal,” katanya. “Satu penggal yang betul untuk membersihkan, menetapkan semula budaya dan meninggalkan sistem yang berfungsi.”

Legasi diukur melalui kredibiliti

Teong Kim menekankan hujahnya dalam konteks sejarah bola sepak Malaysia yang panjang, dibentuk oleh penjaga yang melihat permainan itu sebagai amanah rakyat.

Tunku Abdul Rahman melihat bola sepak sebagai lambang hubungan nasional dengan dunia, membina Stadium Merdeka dan melancarkan Piala Merdeka sebagai simbol perpaduan serta aspirasi negara.

Sultan Ahmad Shah mengekalkan kepercayaan itu sepanjang dekad yang bergelora, yakin bahawa sukan ini masih boleh menyatukan negara walaupun keputusan tidak memuaskan.

Bersama Al-Sultan Abdullah, mereka membentuk apa yang Teong Kim gambarkan sebagai tulang belakang moral bola sepak Malaysia, pemimpin yang meletakkan kredibiliti di atas kemudahan.

“Dulu, kita akui kegagalan kita,” katanya. “Kejujuran melindungi sukan itu. Hari ini, garisan itu telah dilanggar.”

Kata-kata Teong Kim berat disebabbkan perjalanan peribadinya sendiri. Beliau kekal sebagai rakyat Malaysia pertama yang bermain dan melatih secara profesional di Eropah.

Di Bayern Munich, beliau menghabiskan 12 tahun membentuk pemain di peringkat bawah-13 dan bawah-14, bekerja dengan bintang masa depan seperti Thomas Muller, Toni Kroos, Mats Hummels, Holger Badstuber, Emre Can dan David Alaba.

Muller secara terbuka mengiktiraf Teong Kim atas asas kerjayanya.

Kehebatan itu kemudiannya membawanya pulang sebagai pengarah program pembangunan bola sepak Malaysia pada 2013 dan, dari 2016 hingga 2019, sebagai ketua Akademi Mokhtar Dahari.

Beliau telah menyaksikan sistem bola sepak berjaya — dan gagal — secara dekat.

“Apabila sejarah menilai bola sepak Malaysia, ia tidak akan bertanya siapa yang paling lantang bercakap. Ia akan bertanya siapa yang berani membaiki apa yang rosak,” katanya.

Bagi Teong Kim, jawapannya jelas. Dan beliau percaya negara perlu cukup berani untuk bertanyakan soalan sama kepada Sultan Pahang — sekarang.