Krisis Bersatu tak akan jejas PN, kata presiden Gerakan

Gerakan memberi tumpuan untuk memastikan Perikatan Nasional memenangi pilihan raya akan datang, kata Presiden Dominic Lau. (Gambar Facebook)

KUALA LUMPUR : Presiden Gerakan Dominic Lau mengurangkan kebimbangan bahawa perselisihan Bersatu boleh menjejaskan imej Perikatan Nasional (PN) dengan berkata pertikaian seperti itu adalah realiti dalam semua parti politik dan harus diselesaikan secara dalaman.

Lau yang juga timbalan pengerusi PN berkata, setiap komponen gabungan mempunyai isu tersendiri untuk diuruskan.

“Saya ingin katakan setiap parti politik mempunyai cabaran dan isu tersendiri yang perlu diselesaikan. Pendirian Gerakan sangat jelas. Kami tidak campur tangan dalam politik parti komponen lain.

“Bersatu ada cabarannya, tetapi PAS juga ada cabarannya sendiri. Gerakan juga ada cabarannya dan Parti Rakyat India Malaysia (MIPP) juga mempunyai cabarannya.

“Kita semua mempunyai masalah dan cabaran yang perlu dihadapi. Tetapi kita tidak mencampuri urusan dalaman masing-masing,” katanya dalam temu bual bersama media terpilih.

Lau berkata, gabungan itu mempunyai objektif bersama yang lebih penting daripada isu dalaman parti.

“Bagi PN, kita mahu menang dalam pilihan raya. Itu sahaja.”

Bekas senator itu berkata, fokus Gerakan adalah membantu gabungan mencapai matlamatnya dan bukannya terlibat dalam perselisihan dalaman mana-mana rakan komponennya.

Bersatu dilanda krisis dalaman selama beberapa bulan susulan perebutan jawatan antara Presiden Muhyiddin Yassin dan Timbalan Hamzah Zainudin.

Semalam, Lembaga Disiplin Bersatu mengumumkan pemecatan Hamzah.

Konflik itu menyebabkan tuntutan daripada puak yang bersaing supaya kedua-dua pemimpin berkenaan meletak jawatan serta tindakan tatatertib terhadap tiga Ahli Parlimen termasuk Wan Saiful Wan Jan dan Saifuddin Abdullah, yang dipecat.

Tuntutan supaya Muhyiddin meletak jawatan sebagai presiden Bersatu semakin kuat susulan pertikaian berasingan dengan PAS mengenai jawatan pengerusi PN, yang beliau lepaskan pada 1 Jan lalu.

Pada Selasa, Naib Presiden Bersatu Ronald Kiandee menjadi pemimpin kanan pertama yang secara terbuka mendesak Muhyiddin meletak jawatan, menuduh bekas perdana menteri itu gagal menguruskan krisis parti dengan berkesan.

Semalam, seramai 16 Ahli Parlimen Bersatu menyokong pendirian Kiandee, yang akhirnya mencetuskan pemecatan Hamzah serta dua lagi Ahli Parlimen Bersatu, iaitu Azahari Hasan (Padang Rengas) dan Fathul Huzir Ayob (Gerik).