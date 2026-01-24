Tang Jie-Ee Wei pamer taring, mara ke akhir Terbuka Indonesia

Chen Tang Jie-Toh Ee Wei menebus kekecewaan dalam dua kejohanan lalu apabila mara ke akhir Terbuka Indonesia. (Gambar EPA Images)

PETALING JAYA : Beregu campuran, Chen Tang Jie-Toh Ee Wei, menebus kekecewaan dalam dua kejohanan Jelajah Dunia yang lalu apabila melangkah ke perlawanan akhir Terbuka Indonesia.

Pasangan itu menewaskan jaguh China, yang juga gandingan nombor dua dunia, Jiang Zhen Bang-Wei Ya Xin, dengan keputusan 21-17, 21-12 dalam masa 33 minit pada aksi separuh akhir di Istora Senayan, Jakarta.

Menanti mereka di pentas final esok sama ada pasangan Indonesia, Jafar Hidayatullah-Felisha Nathaniel Pasaribu, atau pasangan Denmark, Mathias Christiansen-Alexandra Boje.

Kemenangan ini merupakan yang ketiga buat Tang Jie-Ee Wei dalam lapan pertemuan menentang pasangan China tersebut.

Pencapaian kali ini seharusnya menutup mulut para pengkritik yang meluahkan rasa tidak puas hati terhadap prestasi mereka pada Terbuka Malaysia dan Terbuka India pada awal bulan ini.

Mereka tewas pada peringkat suku akhir di Kuala Lumpur dan terkandas pada pusingan pertama di New Delhi.