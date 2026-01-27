Genneva diarah bayar RM2.2 juta kepada 3 bekas pelabur termasuk Mother Mangalam

Mahkamah Tinggi telah memerintahkan Genneva Malaysia Sdn Bhd dan bekas pengarah Ahmad Khairuddin Ilias, Philip Lim dan Tan Liang Keat membayar RM309,560 kepada pentadbir pusaka aktivis kemanusiaan Mother Mangalam. (Gambar Facebook)

KUALA LUMPUR : Mahkamah Tinggi mengarahkan sebuah syarikat perdagangan emas membayar ganti rugi berjumlah RM2.2 juta kepada tiga bekas pelabur, termasuk pentadbir harta pusaka aktivis kemanusiaan, mendiang Mother Mangalam.

Hakim Atan Mustaffa Yussof Ahmad berkata plaintif Lim Ting Chai, Shi Li Li dan adik Mangalam, A Thanalakshmi, berjaya membuktikan tuntutan mereka terhadap defendan Genneva Malaysia Sdn Bhd serta bekas pengarahnya, Ahmad Khairuddin Ilias, Philip Lim dan Tan Liang Keat.

Mother Mangalam — nama penuhnya A Mangalam S Iyaswamy Iyer — pengasas bersama dan bekas presiden Pure Life Society, meninggal dunia pada 2023 pada usia 97 tahun.

Mustaffa memutuskan bahawa defendan bertanggungjawab secara bersama dan berasingan, telah mengendalikan satu skim penipuan sistematik yang memperdaya plaintif serta ramai orang awam.

Beliau berkata Khairuddin, Lim dan Tan secara salah menggambarkan Genneva sebagai sebuah perusahaan berlesen dan sah, walaupun tahu syarikat itu sebenarnya mengendalikan skim pengambilan deposit secara haram.

“Mereka mendorong plaintif menyerahkan sejumlah besar wang dan emas berdasarkan alasan palsu,” tulisnya dalam penghakiman setebal 134 muka surat.

“Mereka memegang harta plaintif sebagai amanah konstruktif dan telah melanggar amanah itu secara penipuan. Defendan tidak boleh berlindung di sebalik tirai korporat.”

Menyifatkan mereka sebagai ‘dalang dan pengendali skim penipuan’, Mustaffa memutuskan bahawa ketiga-tiga individu itu bertanggungjawab secara peribadi bersama syarikat berkenaan.

“Tuntutan substantif berkaitan salah nyataan penipuan, pelanggaran amanah konstruktif, penglibatan dalam pengubahan wang haram, pelanggaran kontrak, serta tuntutan wang yang diterima adalah semuanya terbukti,” katanya.

Mustaffa turut mendapati defendan telah memperkayakan diri secara tidak adil atas perbelanjaan plaintif, apabila menerima dan mengekalkan manfaat pembayaran tanpa melaksanakan obligasi yang sepatutnya.

“Asas kepada pembayaran tersebut, iaitu penyerahan emas, telah gagal sepenuhnya. Apabila berlaku kegagalan balasan sepenuhnya, undang-undang mewajibkan penerima memulangkan manfaat yang diterima,” katanya.

Beliau turut menolak pembelaan defendan berasaskan prinsip res judicata dan had masa.

Mahkamah mengarahkan defendan membayar RM1,093,070 sebagai ganti rugi khas kepada Lim, RM938,490 kepada Shi, dan RM309,560 kepada harta pusaka Mangalam, berserta faedah 5% ke atas semua jumlah tersebut yang dikira dari tarikh pelaburan masing-masing dibuat dalam syarikat itu.

Defendan juga diarahkan membayar kos sebanyak RM60,000 kepada setiap seorang daripada tiga plaintif.

Defendan telah memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan.

Plaintif menuntut untuk mendapatkan semula produk emas dan wang yang telah mereka laburkan dalam skim perdagangan emas Genneva. Tuntutan mereka berpunca daripada transaksi yang dijalankan antara 2011 dan 2012.

Mereka mendakwa bahawa walaupun telah membuat pembayaran, mereka tidak menerima emas yang dibeli, mahupun pemulangan emas atau dana yang diamanahkan kepada syarikat tersebut.

Menurut Thanalakshmi, Mangalam telah membayar RM309,560 kepada Genneva dengan bergantung kepada representasi bahawa perniagaan itu merupakan operasi perdagangan emas yang sah, termasuk sokongan oleh tokoh-tokoh terkenal.

Beliau berkata pembelian 1,420 gram emas Genneva oleh Mangalam dibiayai menggunakan dana daripada Anugerah Merdeka 2010 yang diterimanya.