‘Apakah kerajaan perpaduan mempunyai dasar ekonomi Bumiputera sendiri’, soal Muhyiddin

Muhyiddin Yassin mendakwa Bumiputera masih ketinggalan berbanding kaum lain dalam pelbagai aspek. (Gambar Bernama)

KUALA LUMPUR : Bekas perdana menteri Muhyiddin Yassin mempersoalkan sama ada pentadbiran Madani akan membangunkan dasar ekonomi Bumiputera sendiri bagi meningkatkan kedudukan sosioekonomi komuniti terbabit.

Muhyiddin mendakwa bahawa Bumiputera masih ketinggalan berbanding kaum lain dalam pelbagai aspek.

Dalam perbahasan titah diraja di Dewan Rakyat, Ahli Parlimen Pagoh itu berkata Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035 kerajaan hanyalah ‘sebahagian daripada dasar sedia ada’ dan bukannya dasar induk yang merangkumi dan memacu dasar-dasar lain.

“Oleh itu, saya ingin bertanya kepada Perdana Menteri: adakah kerajaan di bawah pimpinan beliau bersedia untuk melaksanakan dasar ekonomi Bumiputera baharu yang berfungsi sebagai dasar induk yang merangkumi dan membimbing dasar-dasar kerajaan lain yang sedang dilaksanakan di negara ini?

“Dasar ini harus menetapkan setiap dasar kerajaan, sama ada dalam bidang perindustrian, pelaburan, pembangunan keusahawanan, perumahan, pembangunan bandar, pendidikan, latihan, ekonomi digital atau sektor lain, mesti mempunyai komponen agenda Bumiputera dengan sasaran yang boleh dicapai.”

Muhyiddin juga berkata di bawah dasar induk itu, kementerian, jabatan dan agensi kerajaan akan digerakkan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut.

Sebelum itu, beliau menyatakan statistik menunjukkan kadar penyertaan komuniti Bumiputera dalam sektor berkemahiran tinggi dan profesional masih rendah.

Beliau turut menyatakan kadar pengangguran dalam kalangan graduan Bumiputera berada pada tahap yang “membimbangkan” dan kadar pemilikan rumah dalam kalangan komuniti itu masih rendah.

Selain itu, beliau berkata kadar pemilikan ekuiti dan pendapatan isi rumah komuniti Bumiputera juga masih rendah jika dibandingkan dengan kaum lain.

“Peratusan populasi yang tergolong sebagai Bumiputera, termasuk di Sabah dan Sarawak, melebihi 60%, tetapi dominasi ekonomi Bumiputera kini menurun kepada kurang daripada 16%,” katanya.