Guan Eng gesa isu dakwaan pegangan saham Azam dibahas di Parlimen

Seorang Ahli Parlimen DAP mahu Dewan Rakyat membahaskan dakwaan pegangan saham berkait Ketua SPRM Azam Baki susulan laporan Bloomberg yang mendakwa beliau memegang 17.7 juta saham dalam sebuah syarikat perkhidmatan kewangan. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Penasihat Kebangsaan DAP Lim Guan Eng menggesa agar dakwaan pegangan saham Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Azam dibahaskan di Dewan Rakyat.

Lim berkata beliau mempertahankan kenyataan media Majlis Presiden Pakatan Harapan pada Januari 2022, yang menuntut Azam dan beberapa individu lain digantung berhubung skandal pegangan saham itu bagi memberi laluan kepada siasatan bebas.

Lim, Ahli Parlimen Bagan, merupakan setiausaha agung DAP ketika kenyataan 2022 itu dikeluarkan. Antara yang menandatangani kenyataan itu ialah Presiden PKR Anwar Ibrahim (kini Perdana Menteri), bekas Presiden Upko Madius Tangau dan Presiden Amanah Mohamad Sabu.

“Seperti yang dicadangkan oleh majlis pada 2022, saya juga bersetuju agar isu ini dibahaskan sebagai topik khusus di Parlimen sebelum sesi semasa berakhir pada 3 Mac,” katanya dalam kenyataan hari ini.

Beliau berkata Azam sebelum ini terlibat dalam kontroversi pegangan saham yang sama, di mana beliau didakwa memperoleh saham bernilai antara RM1.9 juta hingga RM2.9 juta dalam Gets Global Bhd pada 2016.

Lim berkata Azam kini terlibat dalam kontroversi sama mengenai pegangan sahamnya, susulan laporan Bloomberg yang menyatakan bahawa Azam memiliki 17.7 juta saham (atau 1.7%) dalam Velocity Capital Bhd, berdasarkan penyata tahunan syarikat yang didaftarkan pada 3 Februari tahun lalu.

Ini didakwa melanggar pekeliling kerajaan 2024 yang menyatakan bahawa penjawat awam hanya boleh memiliki saham dalam syarikat berdaftar Malaysia jika pemilikan tidak melebihi 5% daripada modal berbayar atau RM100,000, mana-mana yang lebih rendah.

Azam menegaskan beliau tidak melakukan sebarang kesalahan dan kini tidak memegang sebarang saham di pasaran. Difahamkan beliau sedang menuntut RM100 juta sebagai ganti rugi terhadap dakwaan merosakan reputasi dan kedudukan profesionalnya.

Bloomberg News mempertahankan penerbitan artikel tersebut, yang turut mendakwa Azam mempunyai kaitan dengan beberapa ahli perniagaan yang mempunyai reputasinya dipersoalkan. Jurucakap Bloomberg memberitahu The Edge mempertahankan laporan itu.

Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman telah memulakan siasatan jenayah fitnah terhadap laporan Bloomberg itu dan satu pasukan petugas khas telah ditubuhkan untuk menyiasat tuduhan pemilikan saham tersebut.

Anwar berkata kerajaan akan menunggu hasil siasatan pasukan petugas khas sebelum memutuskan sama ada mengambil tindakan terhadap Azam.

Kumpulan G25 yang terdiri daripada pegawai awam bersara terkenal dan Ahli Parlimen Ramkarpal Singh juga menggesa Azam bercuti sementara menunggu siasatan.