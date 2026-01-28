Exco Perak saman pemimpin Urimai berhubung video TikTok didakwa fitnah

Exco Perak A Sivanesan memohon perintah mahkamah untuk menghalang bekas Adun Pulau Pinang Satees Muniandy dan ejennya daripada menerbitkan atau berkongsi apa-apa lagi bahan yang didakwa berunsur fitnah mengenainya sehingga kes diputuskan.

IPOH : Exco Perak A Sivanesan memfailkan saman terhadap bekas Adun Pulau Pinang Satees Muniandy berhubung satu video yang dimuat naik di TikTok pada 8 Jun tahun lalu, yang didakwa bersifat fitnah.

Peguam Shamsher Singh Thind, yang mewakili Satees, mengesahkan bahawa kes tersebut kini berada di Mahkamah Tinggi di sini.

Dalam pernyataan tuntutannya bertarikh 1 Dis, Sivanesan berkata video itu memberi gambaran bahawa beliau tidak layak memegang jawatan awam, termasuk portfolio exco yang menyelia hal ehwal komuniti India dan agama Hindu di Perak.

Sivanesan berkata Satees menggunakan perkataan Tamil ‘kudikare’ untuk merujuk kepadanya dalam video tersebut, yang membawa maksud ‘pemabuk’ atau ‘penagih alkohol’.

Sivanesan memohon perintah mahkamah untuk menghalang Satees dan ejennya daripada menerbitkan atau berkongsi sebarang bahan yang didakwa memfitnahnya sehingga kes itu diputuskan.

Beliau juga menuntut agar video berkenaan dipadam, selain menuntut ganti rugi am, teruk dan teladan.

Selain itu, Sivanesan mahu penarikan balik dan permohonan maaf disiarkan di muka depan tiga akhbar berbahasa Tamil, serta satu video permohonan maaf di TikTok menerusi akaun “@satees_urimai”, yang perlu kekal dalam talian selama sebulan dengan akaun tersebut ditetapkan sebagai umum.

Dalam pernyataan pembelaannya bertarikh 19 Jan, Satees berkata beliau memuat naik video itu susulan pertikaian mengenai satu pekeliling kerajaan negeri Perak yang didakwanya akan menghentikan kelulusan pembinaan kuil Hindu baharu di atas tanah kerajaan selama lima tahun — satu langkah yang menurutnya kemudian dibatalkan selepas menerima kritikan hebat.

Satees juga berkata beliau menggunakan ‘kiasan’ atau bahasa perumpamaan dan kenyataannya tidak ditujukan kepada Sivanesan.

Terjemahan bahasa Melayu rakaman yang difailkan di mahkamah mendakwa Satees, dalam ucapannya, menggunakan satu analogi Tamil: “Adakah keldai tahu bau kapur barus? Adakah pemabuk tahu kemuliaan sebuah kuil?” sebelum menyentuh perdebatan mengenai kuil di atas tanah kerajaan.

Dalam pernyataan tuntutannya, Sivanesan berkata kerajaan negeri Perak hanya memutuskan untuk tidak membenarkan pembinaan kuil baharu di atas tanah kerajaan ‘buat sementara waktu’.

Shamsher berkata anak guamnya telah memohon kepada Mahkamah Tinggi supaya kes itu dipindahkan ke mahkamah sesyen sama ada di Butterworth atau Ipoh.

Dalam afidavit menyokong permohonan tersebut, Satees berkata beliau memuat naik video itu ketika berada di rumahnya di Juru, Bukit Mertajam.

Satees berkata mahkamah sesyen mempunyai kuasa untuk memberikan perintah seperti yang dipohon oleh Sivanesan dan jumlah pampasan dalam kes fitnah individu lazimnya berada dalam had bidang kuasa mahkamah itu iaitu RM1 juta.

Beliau berkata Sivanesan tidak menuntut ganti rugi melebihi jumlah tersebut dan mengekalkan kes di Mahkamah Tinggi hanya akan menyebabkan kos guaman yang lebih tinggi.

Sebagai maklum balas, Sivanesan berkata beliau berhak memfailkan kes itu di Mahkamah Tinggi Ipoh, yang mempunyai bidang kuasa penuh untuk mendengar kes fitnah.

Beliau berkata bahawa video itu diterbitkan secara dalam talian dan boleh diakses di seluruh negara, bukan hanya di Pulau Pinang, serta pertikaian dan kemudaratan yang didakwa berkait dengan Perak.

Bagaimanapun katanya, beliau tidak akan membantah sekiranya mahkamah memutuskan kes itu perlu didengar di Mahkamah Sesyen Ipoh, tetapi menentang sebarang pemindahan ke Butterworth.

Sivanesan diwakili oleh peguam Joshua Choong.

Mahkamah Tinggi menetapkan 10 Feb untuk pengurusan kes dan mempertimbangkan permohonan pemindahan tersebut.