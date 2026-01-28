Kementerian Perpaduan, KPM perkukuh Taska, Tabika Perpaduan

Sehingga kini, terdapat 41 Taska Perpaduan dan 1,781 Tabika Perpaduan di bawah Kementerian Perpaduan Negara, melibatkan lebih 34,000 kanak-kanak, menurut Aaron Ago Dagang. (Gambar Bernama)

KUALA LUMPUR : Kementerian Perpaduan Negara (KPN) akan bekerjasama rapat dengan Kementerian Pendidikan (KPM) bagi memperkukuh aspek silibus, pendaftaran, keselamatan serta kesihatan kanak-kanak di Taska dan Tabika Perpaduan.

Menteri Perpaduan Negara Aaron Aro Dagang berkata usaha itu dilaksanakan demi memastikan persekitaran pembelajaran yang selamat, berkualiti dan holistik bagi kanak-kanak.

“Sehingga kini, terdapat sebanyak 41 Taska Perpaduan dan 1,781 Tabika Perpaduan di bawah Kementerian Perpaduan Negara yang melibatkan lebih 34,000 kanak-kanak,” katanya menerusi hantaran di Facebook.

Terdahulu, beliau mengadakan pertemuan dengan Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek berhubung perancangan pendidikan negara khususnya melibatkan Taska dan Tabika Perpaduan.

Sebelum ini, Aaron berkata, Taska dan Tabika Perpaduan terus menjadi keutamaan Kerajaan Madani dengan peruntukan berjumlah RM55.5 juta bagi sesi persekolahan 2026.