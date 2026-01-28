Semua exco FAM letak jawatan

Semua exco FAM letak jawatan

Pemangku Presidennya Yusoff Mahadi berkata langkah itu bagi melindungi integriti dan reputasi FAM.

logo FAM
FAM dan tujuh pemain warisan Harimau Malaya dikenakan tindakan oleh Fifa September lalu atas dakwaan menyerahkan dokumen palsu bagi mengesahkan kelayakan pemain terbabit. (Gambar Bernama)
PETALING JAYA:
Jawatankuasa Eksekutif Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM) meletak jawatan secara kolektif berkuat kuasa serta-merta bagi mengelakkan penggantungan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa (Fifa) susulan kontroversi membabitkan tujuh pemain warisan.

“Saya ingin mengumumkan jawatankuasa FAM bagi penggal 2025-2029 secara kolektif dan sukarela meletak jawatan berkuat kuasa serta-merta.

“Kami berbuat demikian demi melindungi integriti dan reputasi FAM,” umum Pemangku Presidennya, Yusoff Mahadi dalam sidang media di Wisma FAM.

BERITA LANJUT MENYUSUL

Stay current - Follow FMT on WhatsApp, Google news and Telegram

Subscribe to our newsletter and get news delivered to your mailbox.