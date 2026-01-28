Semua exco FAM letak jawatan

PETALING JAYA: Jawatankuasa Eksekutif Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM) meletak jawatan secara kolektif berkuat kuasa serta-merta bagi mengelakkan penggantungan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa (Fifa) susulan kontroversi membabitkan tujuh pemain warisan.
“Saya ingin mengumumkan jawatankuasa FAM bagi penggal 2025-2029 secara kolektif dan sukarela meletak jawatan berkuat kuasa serta-merta.
“Kami berbuat demikian demi melindungi integriti dan reputasi FAM,” umum Pemangku Presidennya, Yusoff Mahadi dalam sidang media di Wisma FAM.
BERITA LANJUT MENYUSUL