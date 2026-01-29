Ketiadaan Hadi pada mesyuarat presiden cetus persoalan

Presiden PAS Hadi Awang tidak menghadiri pertemuan antara presiden komponen PN di kediaman Muhyiddin Yassin malam tadi.

PETALING JAYA : Ketiadaan presiden PAS dalam mesyuarat tampuk parti-parti Perikatan Nasional (PN) di kediaman Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin malam tadi mencetuskan persoalan mengenai masa depan penglibatan PAS.

Menurut sumber dalaman PN, ketiadaan pemimpin PAS itu seolah-olah memberi petanda parti itu ‘ke arah keluar dari PN’, lapor Berita Harian.

Katanya, hanya Hadi yang tidak menghadiri pertemuan antara presiden komponen PN itu. Sebab ketidakhadiran beliau tidak dinyatakan, ketika berita ditulis.

Hubungan antara PAS dan Bersatu menjadi topik perbincangan susulan kemelut politik di Perlis, yang menyaksikan jawatan menteri besar beralih daripada PAS kepada Bersatu.

Perjumpaan malam tadi dipanggil oleh Muhyiddin tidak lama selepas mesyuarat majlis tertinggi PN yang dijadualkan untuk malam ini dibatalkan.

Mesyuarat yang dibatalkan itu untuk mengesahkan peletakan jawatan Muhyiddin sebagai pengerusi gabungan, yang berkuat kuasa pada 1 Jan.