Pegawai kanan tentera dituduh pecah amanah RM5 juta

Ketua Staf Markas Angkatan Bersama ATM, Fauzi Kamis, berdepan hukuman penjara antara dua hingga 20 tahun, sebatan, dan kemungkinan denda jika sabit kesalahan atas pertuduhan pecah amanah jenayah.

KUALA LUMPUR : Seorang pegawai kanan tentera mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen atas pertuduhan penyalahgunaan wang RM5 juta milik Tabung Kebajikan Angkatan Tentera (TKAT), tiga tahun lalu.

Mohamed Fauzi Kamis selaku ketua staf Markas Angkatan Bersama, Angkatan Tentera Malaysia (ATM) minta dibicakan di hadapan Hakim Suzana Hussin.

Pertuduhan dikenakan mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan kerana pecah amanah jenayah (CBT), memperuntukkan hukuman penjara antara dua hingga 20 tahun, sebatan, dan kemungkinan denda jika sabit kesalahan.

Fauzi dituduh menyalahgunakan RM5 juta daripada tabung kebajikan tersebut dengan melaburkannya dalam Precious Amber International Bhd tanpa kelulusan lembaga jawatankuasa kebajikan.

Kesalahan itu didakwa berlaku di Kementerian Pertahanan, Jalan Padang Tembak, pada 27 Nov 2023.

Suzana membenarkan ikat jamin RM100,000 dengan seorang penjamin dan mengarahkan Fauzi menyerahkan pasportnya sementara menunggu perbicaraan. Hakim menetapkan 16 Mac untuk pengurusan kes.

Peguam Ahmad Zaharil Muhaiyar mewakili Fauzi, manakala Timbalan Pendakwa Raya Law Chin How bertindak bagi pihak pendakwaan.

Kes Fauzi merupakan yang terbaru dalam rantaian pertuduhan terhadap pegawai angkatan tentera, merangkumi pangkat kanan dan rendah, sepanjang minggu lalu.