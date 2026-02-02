Geng Sojul seludup migran tumpas, 2 ‘transporter’ ditahan

Ketua Pengarah Imigresen Zakaria Shaaban berkata, dalam operasi semalam, pihaknya turut tahan 20 pendatang tanpa izin dipercayai baru diseludup masuk. (Gambar Bernama)

KUALA LUMPUR : Jabatan Imigresen melumpuhkan sindiket penyeludupan migran dikenali sebagai ‘Geng Sojul’ susulan penahanan dua ‘transporter’ atau ejen pengangkut, masing-masing lelaki rakyat tempatan dan warga asing dalam operasi di sekitar Kuchai Lama semalam.

Ketua Pengarah Imigresen Zakaria Shaaban berkata, dalam operasi bermula 1.30 tengah hari itu, pihaknya turut menahan 20 pendatang tanpa izin yang dipercayai baru diseludup masuk melalui pangkalan haram di Kelantan.

Dalam serbuan pertama, katanya, pihaknya menahan lapan pendatang tanpa izin selepas memintas sebuah kenderaan pacuan empat roda dan sebuah kenderaan utiliti sukan (SUV) di kawasan parkir pasar raya.

“Susulan itu, pasukan penguat kuasa menyerbu sebuah kondominium di kawasan berhampiran yang dijadikan rumah transit serta menahan 12 lagi lelaki warga Bangladesh yang dipercayai sedang menunggu untuk dihantar ke selatan tanah air dan sekitar Lembah Klang,” katanya dalam kenyataan.

Zakaria berkata, sindiket dipercayai aktif sejak Disember lepas dengan modus operandi membawa masuk migran melalui negara ketiga sebelum memasuki Malaysia secara haram melalui sempadan Kelantan.

Katanya, setiap individu dikenakan bayaran RM12,000, menjadikan sindiket berkenaan dianggarkan mengaut keuntungan mencecah RM1.2 juta sepanjang tempoh dua bulan beroperasi.

“Hasil pemeriksaan mendapati kesemua pendatang tanpa izin yang ditahan terdiri daripada 19 warga Bangladesh dan seorang warga Myanmar berumur antara 18 hingga 49 tahun.

“Turut disita, dua kenderaan, beberapa pasport Bangladesh serta wang tunai RM82,100 dan USD3,700 (kira-kira RM15,600),” katanya.

Kesemuanya kini ditahan di Depot Imigresen Putrajaya untuk siasatan lanjut di bawah Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007, Akta Imigresen 1959/63 serta Akta Pasport 1966.