Tok Mat ke AS hadiri mesyuarat mineral kritikal

Lawatan kerja Menteri Luar Mohamad Hasan ke AS mulai esok akan terus perkukuh usaha di bawah Perkongsian Strategik Komprehensif Malaysia-AS, yang dinaik taraf pada 26 Okt tahun lepas.

KUALA LUMPUR : Menteri Luar Mohamad Hasan akan melakukan lawatan kerja ke Amerika Syarikat (AS) dari 3 hingga 4 Feb untuk menghadiri Mesyuarat Mineral Kritikal Menteri-Menteri Luar di Washington, DC, atas jemputan Setiausaha Negara AS Marco Rubio.

Kementerian Luar (Wisma Putra) berkata, lawatan itu merupakan peluang penting untuk memperkukuh penglibatan dua hala antara Malaysia dan AS, terutamanya dalam bidang kerjasama mineral kritikal, yang amat penting bagi menyokong pertumbuhan ekonomi yang mampan, memajukan pembangunan teknologi, serta membina rantaian bekalan yang kukuh dan pelbagai.

“Semasa lawatan, menteri luar juga dijadual bertemu dengan rakan sejawat untuk membincangkan perkara berkepentingan bersama, meneroka peluang pelaburan, penyelidikan bersama, inovasi, inisiatif pembangunan kapasiti, dan memupuk kerjasama industri,” menurut kenyataan kementerian hari ini.

Menurut Wisma Putra, lawatan itu juga akan terus memperkukuh usaha di bawah Perkongsian Strategik Komprehensif Malaysia-AS, yang telah dinaik taraf pada 26 Okt tahun lepas.

Ia akan membina momentum daripada Memorandum Persefahaman (MoU) antara Kerajaan Malaysia dan Kerajaan AS Mengenai Kerjasama untuk Memperkembangkan Rantaian Bekalan Mineral Kritikal Global dan Meningkatkan Pelaburan.

“Usaha ini akan memajukan kerjasama yang mampan dan saling menguntungkan dalam sektor yang strategik ini,” tambahnya.

Pada 2025, jumlah perdagangan Malaysia dengan AS meningkat 13% kepada RM367.47 bilion (USD85.88 bilion), berbanding RM325.16 bilion (USD71.44 bilion) pada tempoh yang sama pada 2024.

Eksport meningkat 17.2% kepada RM233.08 bilion (USD54.54 bilion), manakala import meningkat 6.4% kepada RM134.39 bilion (USD31.34 bilion).