Pinda undang-undang Persekutuan bagi perkenal semula pilihan raya tempatan, kata Chow

Chow Kon Yeow berkata halangan terakhir untuk menghidupkan semula pilihan raya kerajaan tempatan perlu diselesaikan di peringkat Persekutuan.

GEORGE TOWN : Pilihan raya pihak berkuasa tempatan hanya boleh dihidupkan semula sekiranya Parlimen meminda Akta Kerajaan Tempatan, kata Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeow.

Menurut Chow, kerajaan Pulau Pinang telah berusaha sedaya upaya untuk mengatasi pelbagai halangan dalam usaha mengembalikan pilihan raya majlis tempatan, termasuk meluluskan undang-undang negeri serta membawa perkara itu ke mahkamah.

Bagaimanapun, katanya, halangan terakhir hanya boleh diselesaikan di peringkat Persekutuan.

“Tiada negeri lain boleh mengatakan mereka telah mencuba sedaya upaya, tetapi Pulau Pinang boleh. Halangan terakhir ialah pindaan kepada Akta Kerajaan Tempatan,” katanya pada sidang media.

Usaha Pulau Pinang untuk menghidupkan semula pilihan raya tempatan bermula pada 2012 apabila DUN meluluskan Enakmen Pilihan Raya Kerajaan Tempatan.

Namun, Putrajaya memaklumkan enakmen itu tidak sah selagi Seksyen 15 Akta Kerajaan Tempatan — yang membatalkan semua peruntukan berkaitan pilihan raya kerajaan tempatan sebelum ini — masih berkuat kuasa.

Kerajaan Pulau Pinang kemudian membawa perkara itu ke mahkamah, tetapi Mahkamah Persekutuan pada Ogos 2014 memutuskan kerajaan negeri tidak mempunyai kuasa mengadakan pilihan raya kerajaan tempatan secara sendiri.

Di bawah akta berkenaan, sesebuah majlis tempatan terdiri daripada seorang datuk bandar atau presiden serta antara lapan hingga 25 orang ahli majlis, yang dilantik oleh kerajaan negeri.

Baru-baru ini, Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh, mengarahkan satu kajian kebolehlaksanaan bagi mengadakan pilihan raya datuk bandar di Kuala Lumpur, namun cadangan itu menerima bantahan daripada pemimpin Umno dan PAS.

DAP sejak sekian lama memperjuangkan pengembalian pilihan raya majlis tempatan.

Pada 1951, George Town mencatat antara pilihan raya perbandaran terawal di Tanah Melayu, dengan 14,514 pengundi berdaftar dan kadar keluar mengundi sebanyak 72.1%. Pengundi memilih ahli majlis mengikut kawasan di Jelutong, Kelawei dan Tanjong, dengan Parti Radikal memenangi enam kerusi, manakala Umno, Parti Buruh Malaya dan seorang calon bebas masing-masing memenangi satu kerusi.

Bagaimanapun, datuk bandar tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, sebaliknya dipilih oleh ahli majlis sesama mereka.