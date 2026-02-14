Kerajaan sedang rangka pelan tindakan penternakan babi

Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Foong Hin (tiga kanan) dan Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow (dua kanan) melawat kemudahan biogas baharu di Kampung Valdor, Jawi.

NIBONG TEBAL : Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sedang merangka pelan tindakan penternakan babi yang akan menyediakan garis panduan menyeluruh kepada pemain industri bagi menangani isu alam sekitar dan sosial berkaitan sektor tersebut.

Timbalan Menterinya, Chan Foong Hin, berkata isu penternakan babi pada asasnya melibatkan soal alam sekitar.

“Namun jika tidak diurus dengan baik, ia boleh berkembang menjadi masalah lain seperti isu sosial, dan dalam senario paling buruk, isu perkauman serta agama.

“Sebab itu sangat penting untuk semua penternak babi dan pemain industri lain belajar daripada pengalaman Pulau Pinang tentang cara menguruskan isu ini,” katanya kepada pemberita semasa majlis pra-pelancaran kemudahan biogas di Kampung Valdor, Jawi.

Hadir sama Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow.

Chan memuji Pulau Pinang kerana menyediakan penyelesaian kepada pemain industri melalui kemudahan biogas tersebut, yang membolehkan sisa ladang babi diurus dengan lebih baik.

Kemudahan pertama seumpamanya itu menghasilkan biogas daripada sisa babi yang dikumpulkan dari 20 ladang di Kampung Valdor, yang menempatkan kira-kira 30,000 ekor babi. Pada fasa akan datang, kemudahan itu berkapasiti memproses sisa sehingga 90,000 ekor babi.

Penutupan ladang babi di Selangor

Dalam perkembangan lain, Chan memberi jaminan bahawa penutupan ladang babi di Selangor tidak akan memberi kesan besar kepada kadar sara diri daging babi (SSL) negara yang kini berada pada kadar 65%, kerana Malaysia menampung keperluan melalui import.

“Namun dalam jangka panjang, kita masih perlu memastikan komuniti bukan Islam terus menikmati hak mengamalkan budaya mereka serta mempunyai sumber protein utama mereka,” katanya.

Pada 12 Feb, Menteri Besar Selangor Amirudin Shari dilaporkan berkata kerajaan negeri telah menghentikan pengeluaran lesen penternakan babi sejak Januari, dan semua ladang babi sedia ada di Selangor akan ditutup secara berperingkat.

Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah pada Rabu menyeru agar penternakan babi di negeri itu dihentikan sepenuhnya dengan mengambil kira kesan terhadap alam sekitar serta demografi negeri.

Kemudahan biogas di Kampung Selamat

Dalam sidang media sama, turut diumumkan bahawa sebidang tanah telah dikenal pasti di Kampung Selamat, Tasek Gelugor, untuk pembinaan kemudahan biogas serupa menjelang 2029.

Penduduk Kampung Selamat telah lama mengadu mengenai penternakan babi di kawasan itu yang didakwa mencemarkan Sungai Kereh. Mereka berkata ladang tersebut telah beroperasi lebih 40 tahun, menyebabkan bau busuk dan menjejaskan tanaman padi.